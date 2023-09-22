Hint Alt Kıtasında İslam ve Müslümanlar | Enderun Sohbetleri
Bu bölümde Prof. Dr. Cemil Kutlutürk ve Öğretim Üyesi Deniz Çıkılı ile "Hint Alt Kıtasında İslam ve Müslümanlar" konuşuldu
Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle...
Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Prof. Dr. Cemil Kutlutürk ve Öğretim Üyesi Deniz Çıkılı konuk oldu.
00:00 Enderun Sohbetleri
08:00 Hint Alt Kıtasında İslam ve Müslümanlar
13:00 Hindistan'ın kronolojik tarihi ve önemli hadiseler
16:00 Hin Alt Kıtasının dini ve kültürel yapısı
27:00 Hindistan'da İslam nasıl yayıldı?
34:00 Türkler Hint Alt Kıtasını nasıl etkiledi?
37:00 Gazneliler döneminde Hint Alt Kıtasının İslamlaşması
57:00 Türk edebiyatında Hindistan'ın yeri ve önemi
01:01:00 Halide Edib Adıvar'ın Hindistan İzlenimleri
01:26:00 Hint Alt Kıtasında İslam ve Müslümanlar