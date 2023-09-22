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Hint Alt Kıtasında İslam ve Müslümanlar | Enderun Sohbetleri 22 Eylül 2023 113. Bölüm
Osmanlı'da medrese geleneği - Enderun Sohbetleri 16 Eylül 2023 112. Bölüm
Nöromimari ve İnsanlar Üzerindeki Etkileri | Enderun Sohbetleri 22 Eylül 2023 111. Bölüm
Arefe, Hac, Kurban ve Bayram Mevsimi | Enderun Sohbetleri 30 Haziran 2023 110. Bölüm
Afganların Göç Yolculuğu - Enderun Sohbetleri 30 Haziran 2023 109. Bölüm
Seyahatin Sosyokültürel Boyutu | Enderun Sohbetleri 12 Haziran 2023 108. Bölüm
İbnü'l Arabi'nin Düşünce ve Felsefi Yönü | Enderun Sohbetleri 04 Haziran 2023 104. Bölüm
Musikiye adanmış bir hayat: Yusuf Ömürlü 24 Mayıs 2023 100. Bölüm
Geçmişten Günümüze Musiki Eğitimi | Enderun Sohbetleri 04 Haziran 2023 100. Bölüm
Enderun Sohbetleri | Ramazan Ayı ve Oruç 24 Mayıs 2023 96. Bölüm
Osmanlı Mimarisinin Yapısal Özellikleri | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 95. Bölüm
Tekkelerin İlmi ve Fikri Hayatımıza Etkisi | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 94. Bölüm
Sahaflık Kültürü | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 93. Bölüm
Kudüs'ün İslam'daki yeri | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 92. Bölüm
Unutulmuş bir hazine: Miraciyye | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 91. Bölüm
Divane Mehmed Çelebi | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 90. Bölüm
Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 89. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy'u anlamak | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 86. Bölüm
Dini Musiki | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 74. Bölüm
42. Bölüm I Şehir 16 Temmuz 2023 42. Bölüm
Kadim Tarihimizin Yapıları Külliyeler | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 41. Bölüm
Camilerin Mimari Özellikleri I Aziz Doğanay | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 40. Bölüm
Sedat Anar İle Müzik Yolculuğu Üzerine | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 39. Bölüm
Hz. İsa'nın Doğum Tarihine Yönelik Yaklaşımlar | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 38. Bölüm
Mevlana ve Mevlevilik | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 37. Bölüm
Mevlevihanelerin özellikleri | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 36. Bölüm
Çok Yönlü Bir Tezhip Sanatçısı: Süheyl Ünver | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 35. Bölüm
Geleceğin Üniversiteleri Nasıl Olacak? | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 34. Bölüm
Dilsiz'in Dile Gelişi | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 33. Bölüm
Kitap Okuma Kültürü ve Kütüphaneler | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 32. Bölüm
Şiir ve Musikinin Toplumumuzdaki Yeri | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 31. Bölüm
Batı'nın İslam dünyasından aldığı fikirler | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 30. Bölüm
Tasavvuf ve Halk Şairi Yunus Emre | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 29. Bölüm
Bir Düşünce Tarihi Metni Olarak İstiklal Marşı | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 28. Bölüm
Hafız, Mevlidhan, Bestekar: Zeki Altun | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 27. Bölüm
Medya Psikolojisi ve Popüler Kültür | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 26. Bölüm
25. Bölüm I Fotoğraf ve Fotoğrafçılığın Felsefesi 12 Temmuz 2023 25. Bölüm
Din Psikolojisi ve Rehberlik | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 24. Bölüm
Anadolu'da İlk Selçuklu Mimarisi: Ani | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 23. Bölüm
Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Afganistan | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 22. Bölüm
Sosyal Medya ve Dijital Mistisizm | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 21. Bölüm
28 Şubat'ın Söndüremediği Yıldızlar | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 18. Bölüm
Yönetmen Nazif Tunç'un Sinema Anlayışı | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 17. Bölüm
Tasavvuf ve Mistisizm | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 16. Bölüm
Ayasofya'nın Tarihi ve Önemi | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 15. Bölüm
Türkiye'de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 14. Bölüm
İbnülEmin Mahmud Kemal İnal | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 13. Bölüm
Cinuçen Tanrıkorur'un Besteleri ve Türk Musikisine Katkısı | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 12. Bölüm
Geleneksel Sanatlarımız | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 11. Bölüm
Şehir ve Şehircilik | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 10. Bölüm
Külliye Mimarisi Olarak Camiler | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 9. Bölüm
Şefik Can ve Mevlevihanlık | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 8. Bölüm
Bilinmeyen Yönleriyle Mehmet Akif | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 7. Bölüm
Prof. Dr. Haluk Dursun'un Hayatı | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 6. Bölüm
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 3. Bölüm
Süleyman Berk ve Hat Sanatı Serüveni | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 2. Bölüm
İsmail Hakkı Çimen | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 1. Bölüm

Hint Alt Kıtasında İslam ve Müslümanlar | Enderun Sohbetleri

Bu bölümde Prof. Dr. Cemil Kutlutürk ve Öğretim Üyesi Deniz Çıkılı ile "Hint Alt Kıtasında İslam ve Müslümanlar" konuşuldu

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle...

Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Prof. Dr. Cemil Kutlutürk ve Öğretim Üyesi Deniz Çıkılı konuk oldu.

00:00 Enderun Sohbetleri

08:00 Hint Alt Kıtasında İslam ve Müslümanlar

13:00 Hindistan'ın kronolojik tarihi ve önemli hadiseler

16:00 Hin Alt Kıtasının dini ve kültürel yapısı

27:00 Hindistan'da İslam nasıl yayıldı?

34:00 Türkler Hint Alt Kıtasını nasıl etkiledi?

37:00 Gazneliler döneminde Hint Alt Kıtasının İslamlaşması

57:00 Türk edebiyatında Hindistan'ın yeri ve önemi

01:01:00 Halide Edib Adıvar'ın Hindistan İzlenimleri

01:26:00 Hint Alt Kıtasında İslam ve Müslümanlar

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