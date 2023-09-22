Hint Alt Kıtasında İslam ve Müslümanlar | Enderun Sohbetleri

Bu bölümde Prof. Dr. Cemil Kutlutürk ve Öğretim Üyesi Deniz Çıkılı ile "Hint Alt Kıtasında İslam ve Müslümanlar" konuşuldu

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle...

Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Prof. Dr. Cemil Kutlutürk ve Öğretim Üyesi Deniz Çıkılı konuk oldu.

00:00 Enderun Sohbetleri

08:00 Hint Alt Kıtasında İslam ve Müslümanlar

13:00 Hindistan'ın kronolojik tarihi ve önemli hadiseler

16:00 Hin Alt Kıtasının dini ve kültürel yapısı

27:00 Hindistan'da İslam nasıl yayıldı?

34:00 Türkler Hint Alt Kıtasını nasıl etkiledi?

37:00 Gazneliler döneminde Hint Alt Kıtasının İslamlaşması

57:00 Türk edebiyatında Hindistan'ın yeri ve önemi

01:01:00 Halide Edib Adıvar'ın Hindistan İzlenimleri

01:26:00 Hint Alt Kıtasında İslam ve Müslümanlar