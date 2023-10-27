Topkapı ve Saray Kültürü | Enderun Sohbetleri

Bu bölümde Prof. Dr. Zeynep Tarım ile "Türk Kültüründe Saray" konuşuldu.

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Prof. Dr. Zeynep Tarım konuk oldu.

00:00 Enderun Sohbetleri

02:00 Türk kültüründe "Saray" ne anlama geliyor?

05:45 Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra şehri nasıl imar etti?

11:45 Osmanlı'da "Saray ve Halk" ilişkisi nasıldı?

14:15 Osmanlı'da saray nüfusu kaç kişiden oluşurdu?

16:25 Osmanlı'da saray mutfağı ve yemek kültürü

19:45 Osmanlı padişahları için hazırlanan menüde hangi yemekler yer alırdı?

26:00 Osmanlı sultanlarının kütüphaneleri

39:00 Osmanlı sarayında eğitim sistemi

52:00 Osmanlı eğitim sisteminde Enderun Mektebi

57:30 Enderun Mektebi'nde hangi dersler okutulurdu?

59:55 Enderun Mektebi öğrencilerinin aldığı eğitimler

01:04:00 Enderun Mektebi mezunları hangi alanlarda istihdam ediliyordu?

01:12:00 Osmanlı sultanları boş vakitlerini nasıl değerlendirdi?

01:26:00 Osmanlı padişahları saraydan ne zaman ve ne amaçla çıkar?

01:33:00 Osmanlı Devleti'nde harem kurumu