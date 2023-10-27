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Topkapı ve Saray Kültürü | Enderun Sohbetleri 27 Ekim 2023 120. Bölüm
Kıbrıs İlahileri I Enderun sohbetleri 20 Ekim 2023 119. Bölüm
| Enderun Sohbetleri 13 Ekim 2023 118. Bölüm
Lübnan ve Maruniler ile Dürzüler I Enderun Sohbetleri 06 Ekim 2023 117. Bölüm
İslam Şehirlerini Bağlayan Tekkeler: Özbek Tekkeleri | Enderun Sohbetleri 29 Eylül 2023 114. Bölüm
Hint Alt Kıtasında İslam ve Müslümanlar | Enderun Sohbetleri 22 Eylül 2023 113. Bölüm
Osmanlı'da medrese geleneği - Enderun Sohbetleri 16 Eylül 2023 112. Bölüm
Nöromimari ve İnsanlar Üzerindeki Etkileri | Enderun Sohbetleri 22 Eylül 2023 111. Bölüm
Arefe, Hac, Kurban ve Bayram Mevsimi | Enderun Sohbetleri 30 Haziran 2023 110. Bölüm
Afganların Göç Yolculuğu - Enderun Sohbetleri 30 Haziran 2023 109. Bölüm
Seyahatin Sosyokültürel Boyutu | Enderun Sohbetleri 12 Haziran 2023 108. Bölüm
İbnü'l Arabi'nin Düşünce ve Felsefi Yönü | Enderun Sohbetleri 04 Haziran 2023 104. Bölüm
Musikiye adanmış bir hayat: Yusuf Ömürlü 24 Mayıs 2023 100. Bölüm
Geçmişten Günümüze Musiki Eğitimi | Enderun Sohbetleri 04 Haziran 2023 100. Bölüm
Enderun Sohbetleri | Ramazan Ayı ve Oruç 24 Mayıs 2023 96. Bölüm
Osmanlı Mimarisinin Yapısal Özellikleri | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 95. Bölüm
Tekkelerin İlmi ve Fikri Hayatımıza Etkisi | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 94. Bölüm
Sahaflık Kültürü | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 93. Bölüm
Kudüs'ün İslam'daki yeri | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 92. Bölüm
Unutulmuş bir hazine: Miraciyye | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 91. Bölüm
Divane Mehmed Çelebi | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 90. Bölüm
Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 89. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy'u anlamak | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 86. Bölüm
Dini Musiki | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 74. Bölüm
42. Bölüm I Şehir 16 Temmuz 2023 42. Bölüm
Kadim Tarihimizin Yapıları Külliyeler | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 41. Bölüm
Camilerin Mimari Özellikleri I Aziz Doğanay | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 40. Bölüm
Sedat Anar İle Müzik Yolculuğu Üzerine | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 39. Bölüm
Hz. İsa'nın Doğum Tarihine Yönelik Yaklaşımlar | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 38. Bölüm
Mevlana ve Mevlevilik | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 37. Bölüm
Mevlevihanelerin özellikleri | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 36. Bölüm
Çok Yönlü Bir Tezhip Sanatçısı: Süheyl Ünver | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 35. Bölüm
Geleceğin Üniversiteleri Nasıl Olacak? | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 34. Bölüm
Dilsiz'in Dile Gelişi | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 33. Bölüm
Kitap Okuma Kültürü ve Kütüphaneler | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 32. Bölüm
Şiir ve Musikinin Toplumumuzdaki Yeri | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 31. Bölüm
Batı'nın İslam dünyasından aldığı fikirler | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 30. Bölüm
Tasavvuf ve Halk Şairi Yunus Emre | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 29. Bölüm
Bir Düşünce Tarihi Metni Olarak İstiklal Marşı | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 28. Bölüm
Hafız, Mevlidhan, Bestekar: Zeki Altun | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 27. Bölüm
Medya Psikolojisi ve Popüler Kültür | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 26. Bölüm
25. Bölüm I Fotoğraf ve Fotoğrafçılığın Felsefesi 12 Temmuz 2023 25. Bölüm
Din Psikolojisi ve Rehberlik | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 24. Bölüm
Anadolu'da İlk Selçuklu Mimarisi: Ani | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 23. Bölüm
Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Afganistan | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 22. Bölüm
Sosyal Medya ve Dijital Mistisizm | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 21. Bölüm
28 Şubat'ın Söndüremediği Yıldızlar | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 18. Bölüm
Yönetmen Nazif Tunç'un Sinema Anlayışı | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 17. Bölüm
Tasavvuf ve Mistisizm | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 16. Bölüm
Ayasofya'nın Tarihi ve Önemi | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 15. Bölüm
Türkiye'de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 14. Bölüm
İbnülEmin Mahmud Kemal İnal | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 13. Bölüm
Cinuçen Tanrıkorur'un Besteleri ve Türk Musikisine Katkısı | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 12. Bölüm
Geleneksel Sanatlarımız | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 11. Bölüm
Şehir ve Şehircilik | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 10. Bölüm
Külliye Mimarisi Olarak Camiler | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 9. Bölüm
Şefik Can ve Mevlevihanlık | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 8. Bölüm
Bilinmeyen Yönleriyle Mehmet Akif | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 7. Bölüm
Prof. Dr. Haluk Dursun'un Hayatı | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 6. Bölüm
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 3. Bölüm
Süleyman Berk ve Hat Sanatı Serüveni | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 2. Bölüm
İsmail Hakkı Çimen | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 1. Bölüm

Topkapı ve Saray Kültürü | Enderun Sohbetleri

Bu bölümde Prof. Dr. Zeynep Tarım ile "Türk Kültüründe Saray" konuşuldu.

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Prof. Dr. Zeynep Tarım konuk oldu.

00:00 Enderun Sohbetleri

02:00 Türk kültüründe "Saray" ne anlama geliyor?

05:45 Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra şehri nasıl imar etti?

11:45 Osmanlı'da "Saray ve Halk" ilişkisi nasıldı?

14:15 Osmanlı'da saray nüfusu kaç kişiden oluşurdu?

16:25 Osmanlı'da saray mutfağı ve yemek kültürü

19:45 Osmanlı padişahları için hazırlanan menüde hangi yemekler yer alırdı?

26:00 Osmanlı sultanlarının kütüphaneleri

39:00 Osmanlı sarayında eğitim sistemi

52:00 Osmanlı eğitim sisteminde Enderun Mektebi

57:30 Enderun Mektebi'nde hangi dersler okutulurdu?

59:55 Enderun Mektebi öğrencilerinin aldığı eğitimler

01:04:00 Enderun Mektebi mezunları hangi alanlarda istihdam ediliyordu?

01:12:00 Osmanlı sultanları boş vakitlerini nasıl değerlendirdi?

01:26:00 Osmanlı padişahları saraydan ne zaman ve ne amaçla çıkar?

01:33:00 Osmanlı Devleti'nde harem kurumu

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