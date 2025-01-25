Şehirlerin Sosyal ve Kültürel Dokusunu Yansıtan "Şehrengizler" | Enderun Sohbetleri

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Dr. Kamil Uğurlu konuk oldu.

00:00 Enderun Sohbetleri

02:00 Modern Zamanların Şehrengizleri

02:45 Şehrengiz Nedir?

05:15 Bir Kültür Hazinesi: Şehrengizler

08:15 Şehrengiz Yazarken Nelere Dikkat Edilir?

10:30 Şehrin Güzelliklerini Anlatan "Şehrengizler"

13:30 Şehrengizlerin Kendine Has Bir Dili Var mı?

15:15 Şehirlerin Sosyal ve Kültürel Dokusunu Yansıtan "Şehrengizler"

22:30 Şehir Planı Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

24:00 "Batı İle Bizim Şehir Anlayışımız Farklıdır"

25:30 Şehir Planlamasında Tarihi Dokuyu Korumak İçin Neler Yapılmalı?

27:15 Her Şehir İçin Şehrengiz Yazılır mı?

29:30 Kıbrıs'ın Kültürel ve Mimari Özellikleri

33:00 Bir Şehri Güzelleştiren Unsurlar Nelerdir?