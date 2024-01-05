Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Arkeolojisi | Enderun Sohbetleri

Bu bölümde Prof. Dr. Kadir Pektaş ile Anadolu'da yürütülen arkeoloji çalışmaları konuşuldu.

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Prof. Dr. Kadir Pektaş konuk oldu. Enderun Sohbetleri yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Enderun Sohbetleri

02:00 Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Arkeolojisi

04:30 Arkeoloji denilince neden ilk akla Bizans ve Roma geliyor?

06:50 Anadolu'da yürütülen arkeoloji çalışmaları

09:15 Türkiye'deki kazılarda Almanların rolü ne oldu?

17:00 Üniversitelerde arkeoloji eğitimi nasıl veriliyor?

24:00 Tarihçiler arkeolojik bulgulardan nasıl istifade ediyor?

30:00 Bir yerde kazı yapmak için ne kadar geriye gitmek gerekiyor?

39:00 Kazı alanlarında çalışmalar nasıl yürütülüyor?

45:00 Osmanlı arkeolojisi ne zaman gündeme gelmeye başladı?

51:00 Menteşeoğulları Beyliğine başkentlik yapan şehir: Beçin

58:00 Anadolu'da hangi kazılar yapılıyor?

01:00:00 Beçin şehri tarihi açıdan neden önemli?

01:06:00 Türk arkeolojisi açısından Beçin neden önemli?

01:10:00 Beçin şehri ne zaman ve neden başkent yapıldı?

01:17:00 Beçin kazılarında neler bulundu?

01:19:00 Orhan Camii'nden geriye ne kaldı?

01:26:00 Ahmet Gazi Medresesi'nin tarihi önemi

01:32:00 Sonsuzluk havuzunun ismi nereden geliyor?