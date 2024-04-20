VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Hicri İkinci Asırda Hadis Dersleri Nerede ve Nasıl Veriliyordu? | Enderun Sohbetleri 20 Nisan 2024 144. Bölüm
Çocuklar İçin Bayram Ne Anlama Gelir? | Enderun Sohbetleri 11 Nisan 2024 143. Bölüm
"Semadan Sırrı-ı Tevhidi" İlahinin Yazılış Hikayesi | Enderun Sohbetleri 11 Nisan 2024 142. Bölüm
Türk Din Musikisi: Cami ve Tekke Musikisi | Enderun Sohbetleri 04 Nisan 2024 141. Bölüm
Maddi ve Manevi Arınma İklimi Ramazan 04 Nisan 2024 140. Bölüm
Ahmet Özhan'ın Ömer Tuğrul İnançer İle Hatıraları | Enderun Sohbetleri 19 Mart 2024 139. Bölüm
Sinan Uluant'ın gözünden Fatih ve İstanbul I Enderun Sohbetleri 08 Mart 2024 138. Bölüm
Türk Tasavvuf Şiirinde İbnü'l Arabi | Enderun Sohbetleri 04 Mart 2024 137. Bölüm
İktisat Biliminin Doğuşu ve Gelişim Evreleri | Enderun Sohbetleri 24 Şubat 2024 136. Bölüm
Osmanlı toplumunda aile yapısı | Enderun Sohbetleri 17 Şubat 2024 135. Bölüm
Cumhuriyet Dönemi Din Politikaları ve Topluma Yansımaları 10 Şubat 2024 134. Bölüm
Türk Sosyal Biliminin Büyük İsmi: Erol Güngör 02 Şubat 2024 133. Bölüm
Orta Çağ Avrupası'nda Tarikatlar | Enderun Sohbetleri 27 Ocak 2024 132. Bölüm
"Her Hastalık Bir Hikayedir" Kitaplarının Yazılma Serüveni I Enderun Sohbetleri 19 Ocak 2024 131. Bölüm
Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Arkeolojisi | Enderun Sohbetleri 05 Ocak 2024 130. Bölüm
Seyyah Abdürreşid İbrahim ve Sıratımüstakim Dergisi | Enderun Sohbetleri 29 Aralık 2023 129. Bölüm
Suriye'den Türkiye'ye Göçün Etkileri | Enderun Sohbetleri 22 Aralık 2023 128. Bölüm
Türk Musiki Geleneğinde Mevlid | Enderun Sohbetleri 15 Aralık 2023 127. Bölüm
Türk Toplumunda Kimlik Sorunu | Enderun Sohbetleri 14 Aralık 2023 126. Bölüm
Anadolu'da Bitki Çeşitliliği | Enderun Sohbetleri 01 Aralık 2023 125. Bölüm
Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun felsefi temelleri | Enderun Sohbetleri 24 Kasım 2023 124. Bölüm
Sinema Anlatısında Kısa ve Uzun Metraj Film | Enderun Sohbetleri 17 Kasım 2023 123. Bölüm
Kaşgarlı Mahmut ve Divanu Lugatit - Türk | Enderun Sohbetleri 10 Kasım 2023 122. Bölüm
İsrail'in Adım Adım Filistin İşgali | Enderun Sohbetleri 03 Kasım 2023 121. Bölüm
Topkapı ve Saray Kültürü | Enderun Sohbetleri 27 Ekim 2023 120. Bölüm
Kıbrıs İlahileri I Enderun sohbetleri 20 Ekim 2023 119. Bölüm
| Enderun Sohbetleri 13 Ekim 2023 118. Bölüm
Lübnan ve Maruniler ile Dürzüler I Enderun Sohbetleri 06 Ekim 2023 117. Bölüm
İslam Şehirlerini Bağlayan Tekkeler: Özbek Tekkeleri | Enderun Sohbetleri 29 Eylül 2023 114. Bölüm
Hint Alt Kıtasında İslam ve Müslümanlar | Enderun Sohbetleri 22 Eylül 2023 113. Bölüm
Osmanlı'da medrese geleneği - Enderun Sohbetleri 16 Eylül 2023 112. Bölüm
Nöromimari ve İnsanlar Üzerindeki Etkileri | Enderun Sohbetleri 22 Eylül 2023 111. Bölüm
Arefe, Hac, Kurban ve Bayram Mevsimi | Enderun Sohbetleri 30 Haziran 2023 110. Bölüm
Afganların Göç Yolculuğu - Enderun Sohbetleri 30 Haziran 2023 109. Bölüm
Seyahatin Sosyokültürel Boyutu | Enderun Sohbetleri 12 Haziran 2023 108. Bölüm
İbnü'l Arabi'nin Düşünce ve Felsefi Yönü | Enderun Sohbetleri 04 Haziran 2023 104. Bölüm
Musikiye adanmış bir hayat: Yusuf Ömürlü 24 Mayıs 2023 100. Bölüm
Geçmişten Günümüze Musiki Eğitimi | Enderun Sohbetleri 04 Haziran 2023 100. Bölüm
Enderun Sohbetleri | Ramazan Ayı ve Oruç 24 Mayıs 2023 96. Bölüm
Osmanlı Mimarisinin Yapısal Özellikleri | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 95. Bölüm
Tekkelerin İlmi ve Fikri Hayatımıza Etkisi | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 94. Bölüm
Sahaflık Kültürü | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 93. Bölüm
Kudüs'ün İslam'daki yeri | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 92. Bölüm
Unutulmuş bir hazine: Miraciyye | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 91. Bölüm
Divane Mehmed Çelebi | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 90. Bölüm
Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 89. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy'u anlamak | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 86. Bölüm
Dini Musiki | Enderun Sohbetleri 17 Aralık 2023 74. Bölüm
42. Bölüm I Şehir 16 Temmuz 2023 42. Bölüm
Kadim Tarihimizin Yapıları Külliyeler | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 41. Bölüm
Camilerin Mimari Özellikleri I Aziz Doğanay | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 40. Bölüm
Sedat Anar İle Müzik Yolculuğu Üzerine | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 39. Bölüm
Hz. İsa'nın Doğum Tarihine Yönelik Yaklaşımlar | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 38. Bölüm
Mevlana ve Mevlevilik | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 37. Bölüm
Mevlevihanelerin özellikleri | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 36. Bölüm
Çok Yönlü Bir Tezhip Sanatçısı: Süheyl Ünver | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 35. Bölüm
Geleceğin Üniversiteleri Nasıl Olacak? | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 34. Bölüm
Dilsiz'in Dile Gelişi | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 33. Bölüm
Kitap Okuma Kültürü ve Kütüphaneler | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 32. Bölüm
Şiir ve Musikinin Toplumumuzdaki Yeri | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 31. Bölüm
Batı'nın İslam dünyasından aldığı fikirler | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 30. Bölüm
Tasavvuf ve Halk Şairi Yunus Emre | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 29. Bölüm
Bir Düşünce Tarihi Metni Olarak İstiklal Marşı | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 28. Bölüm
Hafız, Mevlidhan, Bestekar: Zeki Altun | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 27. Bölüm
Medya Psikolojisi ve Popüler Kültür | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 26. Bölüm
25. Bölüm I Fotoğraf ve Fotoğrafçılığın Felsefesi 12 Temmuz 2023 25. Bölüm
Din Psikolojisi ve Rehberlik | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 24. Bölüm
Anadolu'da İlk Selçuklu Mimarisi: Ani | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 23. Bölüm
Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Afganistan | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 22. Bölüm
Sosyal Medya ve Dijital Mistisizm | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 21. Bölüm
28 Şubat'ın Söndüremediği Yıldızlar | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 18. Bölüm
Yönetmen Nazif Tunç'un Sinema Anlayışı | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 17. Bölüm
Tasavvuf ve Mistisizm | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 16. Bölüm
Ayasofya'nın Tarihi ve Önemi | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 15. Bölüm
Türkiye'de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 14. Bölüm
İbnülEmin Mahmud Kemal İnal | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 13. Bölüm
Cinuçen Tanrıkorur'un Besteleri ve Türk Musikisine Katkısı | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 12. Bölüm
Geleneksel Sanatlarımız | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 11. Bölüm
Şehir ve Şehircilik | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 10. Bölüm
Külliye Mimarisi Olarak Camiler | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 9. Bölüm
Şefik Can ve Mevlevihanlık | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 8. Bölüm
Bilinmeyen Yönleriyle Mehmet Akif | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 7. Bölüm
Prof. Dr. Haluk Dursun'un Hayatı | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 6. Bölüm
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 3. Bölüm
Süleyman Berk ve Hat Sanatı Serüveni | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 2. Bölüm
İsmail Hakkı Çimen | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 1. Bölüm

Hicri İkinci Asırda Hadis Dersleri Nerede ve Nasıl Veriliyordu? | Enderun Sohbetleri

Bir Hadisin Sahih Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılırdı?

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Doç. Dr. Muhammed Enes Topgül konuk oldu. Enderun Sohbetleri yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Enderun Sohbetleri
05:00 İslam Dünyasında İlim Tahsili
08:15 "Ravi" Kitabının Yazılış Serüveni
19:00 Basra, Kufe, Yemen Hadis İlmi İçin Önemli Merkezler mi?
38:00 Hadis Ravisinde Aranan Şartlar Nelerdir?
41:00 Hadis Ravilerinin Yolculukları Nasıl Gerçekleştirildi?
44:00 Türk ve İslam Dünyasında Kervansaraylar
50:00 Hicri İkinci Asırda Hadis Dersleri Nerede ve Nasıl Veriliyordu?
54:00 Hadis Halkaları Nedir?
01:01:00 İslam Dünyasında İlim Tahsili
01:07:00 Hicri İkinci Yüzyılda Hadis İlminde Müzakere
01:22:00 Bir Hadisin Sahih Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılırdı?

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