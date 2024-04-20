Hicri İkinci Asırda Hadis Dersleri Nerede ve Nasıl Veriliyordu? | Enderun Sohbetleri

Bir Hadisin Sahih Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılırdı?

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Doç. Dr. Muhammed Enes Topgül konuk oldu. Enderun Sohbetleri yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Enderun Sohbetleri

05:00 İslam Dünyasında İlim Tahsili

08:15 "Ravi" Kitabının Yazılış Serüveni

19:00 Basra, Kufe, Yemen Hadis İlmi İçin Önemli Merkezler mi?

38:00 Hadis Ravisinde Aranan Şartlar Nelerdir?

41:00 Hadis Ravilerinin Yolculukları Nasıl Gerçekleştirildi?

44:00 Türk ve İslam Dünyasında Kervansaraylar

50:00 Hicri İkinci Asırda Hadis Dersleri Nerede ve Nasıl Veriliyordu?

54:00 Hadis Halkaları Nedir?

01:01:00 İslam Dünyasında İlim Tahsili

01:07:00 Hicri İkinci Yüzyılda Hadis İlminde Müzakere

01:22:00 Bir Hadisin Sahih Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılırdı?