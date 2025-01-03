Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Enderun Sohbetleri

02:00 Osmanlı Macaristan'ı ve Gül Baba

05:15 "Kiliseye Dönüştürülmüş En Çok Eserin Olduğu Ülke Macaristan'dır"

08:00 Macarsitan'daki Türk Eserleri İle İlgili Nasıl Çalışmalar Yapıldı?

12:00 Macaristan'daki Osmanlı Eserleri

13:20 Osmanlılar, Macaristan'da 150 Yılda 1290 Mimari Eser Nasıl Yaptı?

18:00 Gül Baba Kimdir?

20:00 Türk - Macar Dostluğunun Sembolü: Gül Baba Türbesi

23:00 Osmanlı Macaristan'ı ve Gül Baba

27:00 Macaristan'da Kiliseye Dönüştürülen Toygun Paşa ve Mustafa Paşa Camii

31:00 "Eğri Kalesi, Osmanlı'nın En Son Yaptığı Büyük Fetihlerindendir"

33:30 Tarihin İzinde Bir Orta Çağ Başyapıtı: Estergon Kalesi

35:30 Estergon'da Son Osmanlı İzi: Öziceli Hacı İbrahim Camii

40:00 Macaristan'da Kiliseye Dönüştürülen Gazi Kasım Paşa Camii

48:00 Zigetvar Kalesi'nin Osmanlı Tarihindeki Yeri

50:15 Macaristan'daki Osmanlı Eserleri