Enderun Sohbetleri
Macaristan'daki Osmanlı Eserleri | Enderun Sohbetleri
Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Yüksek Mimar Mehmet Emin Yılmaz konuk oldu.
Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Enderun Sohbetleri
02:00 Osmanlı Macaristan'ı ve Gül Baba
05:15 "Kiliseye Dönüştürülmüş En Çok Eserin Olduğu Ülke Macaristan'dır"
08:00 Macarsitan'daki Türk Eserleri İle İlgili Nasıl Çalışmalar Yapıldı?
12:00 Macaristan'daki Osmanlı Eserleri
13:20 Osmanlılar, Macaristan'da 150 Yılda 1290 Mimari Eser Nasıl Yaptı?
18:00 Gül Baba Kimdir?
20:00 Türk - Macar Dostluğunun Sembolü: Gül Baba Türbesi
23:00 Osmanlı Macaristan'ı ve Gül Baba
27:00 Macaristan'da Kiliseye Dönüştürülen Toygun Paşa ve Mustafa Paşa Camii
31:00 "Eğri Kalesi, Osmanlı'nın En Son Yaptığı Büyük Fetihlerindendir"
33:30 Tarihin İzinde Bir Orta Çağ Başyapıtı: Estergon Kalesi
35:30 Estergon'da Son Osmanlı İzi: Öziceli Hacı İbrahim Camii
40:00 Macaristan'da Kiliseye Dönüştürülen Gazi Kasım Paşa Camii
48:00 Zigetvar Kalesi'nin Osmanlı Tarihindeki Yeri
50:15 Macaristan'daki Osmanlı Eserleri