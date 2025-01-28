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Enderun Sohbetleri

Nezih Uzel ve Tasavvuf Kültürüne Hizmetleri | Enderun Sohbetleri

Nezih Uzel'in Konya İhtifallerine Katılmasının Ne Gibi Katkısı Oldu?

Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Araştırmacı - Yazar Melih Sadık Küçüker ve Müzisyen Sinan Barış Çevik konuk oldu. Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla Enderun Sohbetleri yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Enderun Sohbetleri
02:00 Nezih Uzel ve Tasavvuf Kültürüne Hizmetleri
04:30 Nezih Uzel Kimdir?
07:00 Nezih Uzel-i Değerli Kılan Özellikler Nelerdir?
14:00 Nezih Uzel, Kaydetme Alışkanlığını Nasıl Kazanmıştır?
20:00 Nezih Uzel ve Tasavvuf Kültürüne Hizmetleri
21:30 Nezih Uzel'in Konya İhtifallerine Katılmasının Ne Gibi Katkısı Oldu?
25:00 Nezih Uzel'in Mevlevi Kültürüne Katkıları
28:00 Batı'ya Tasavvufu Tanıtan Kişi "Nezih Uzel"
31:30 Nezih Uzel'in Mevlevi Kültürüne Katkıları
40:00 Sultantepe Özbekler Tekkesi'nin Nezih Uzel'in Hayatında Nasıl Bir Yeri Var?

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