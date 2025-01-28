Nezih Uzel ve Tasavvuf Kültürüne Hizmetleri | Enderun Sohbetleri

Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Araştırmacı - Yazar Melih Sadık Küçüker ve Müzisyen Sinan Barış Çevik konuk oldu. Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla Enderun Sohbetleri yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Enderun Sohbetleri

02:00 Nezih Uzel ve Tasavvuf Kültürüne Hizmetleri

04:30 Nezih Uzel Kimdir?

07:00 Nezih Uzel-i Değerli Kılan Özellikler Nelerdir?

14:00 Nezih Uzel, Kaydetme Alışkanlığını Nasıl Kazanmıştır?

20:00 Nezih Uzel ve Tasavvuf Kültürüne Hizmetleri

21:30 Nezih Uzel'in Konya İhtifallerine Katılmasının Ne Gibi Katkısı Oldu?

25:00 Nezih Uzel'in Mevlevi Kültürüne Katkıları

28:00 Batı'ya Tasavvufu Tanıtan Kişi "Nezih Uzel"

31:30 Nezih Uzel'in Mevlevi Kültürüne Katkıları

40:00 Sultantepe Özbekler Tekkesi'nin Nezih Uzel'in Hayatında Nasıl Bir Yeri Var?