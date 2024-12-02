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Enneagram ve Kişilik Mizacı - Enderun Sohbetleri 02 Aralık 2024 156. Bölüm
Türk Sanatında ve Tasavvufta Semboller | Enderun Sohbetleri 21 Kasım 2024 155. Bölüm
Karadeniz'de Hoca Olmak - Enderun Sohbetleri 16 Kasım 2024 154. Bölüm
Türk Musikisi Nereye Gidiyor? - Enderun Sohbetleri 08 Kasım 2024 153. Bölüm
Türkülerinden Neşet Ertaş'ı Tanımak - Enderun Sohbetleri 08 Kasım 2024 152. Bölüm
Sahne Sanatları ve Dervişler - Enderun Sohbetleri 31 Ekim 2024 151. Bölüm
Mutasavvıf şair Abdülaziz Mecdi Efendi I Enderun Sohbetleri 31 Ekim 2024 150. Bölüm
Anadolu Türkülerinin Anlam Dünyası | Enderun Sohbetleri 15 Ekim 2024 149. Bölüm
Medeniyet Havzalarında Tarih ve Tarihçilik | Enderun Sohbetleri 05 Ekim 2024 148. Bölüm
Türk Dilinin Dünü ve Bugünü | Enderun Sohbetleri 05 Ekim 2024 146. Bölüm
Günümüz Dünyasında Üniversiteler Nereye Gidiyor? | Enderun Sohbetleri 27 Nisan 2024 145. Bölüm
Hicri ikinci asırda hadis dersleri nerede ve nasıl veriliyordu? | Enderun Sohbetleri 22 Nisan 2024 144. Bölüm
Çocuklar İçin Bayram Ne Anlama Gelir? | Enderun Sohbetleri 11 Nisan 2024 143. Bölüm
"Semadan Sırrı-ı Tevhidi" İlahinin Yazılış Hikayesi | Enderun Sohbetleri 11 Nisan 2024 142. Bölüm
Türk Din Musikisi: Cami ve Tekke Musikisi | Enderun Sohbetleri 04 Nisan 2024 141. Bölüm
Maddi ve Manevi Arınma İklimi Ramazan 04 Nisan 2024 140. Bölüm
Ahmet Özhan'ın Ömer Tuğrul İnançer İle Hatıraları | Enderun Sohbetleri 19 Mart 2024 139. Bölüm
Sinan Uluant'ın gözünden Fatih ve İstanbul I Enderun Sohbetleri 08 Mart 2024 138. Bölüm
Türk Tasavvuf Şiirinde İbnü'l Arabi | Enderun Sohbetleri 04 Mart 2024 137. Bölüm
İktisat Biliminin Doğuşu ve Gelişim Evreleri | Enderun Sohbetleri 24 Şubat 2024 136. Bölüm
Osmanlı toplumunda aile yapısı | Enderun Sohbetleri 17 Şubat 2024 135. Bölüm
Cumhuriyet Dönemi Din Politikaları ve Topluma Yansımaları 14 Mayıs 2024 134. Bölüm
Türk Sosyal Biliminin Büyük İsmi: Erol Güngör 02 Şubat 2024 133. Bölüm
Orta Çağ Avrupası'nda Tarikatlar | Enderun Sohbetleri 27 Ocak 2024 132. Bölüm
"Her Hastalık Bir Hikayedir" Kitaplarının Yazılma Serüveni I Enderun Sohbetleri 19 Ocak 2024 131. Bölüm
Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Arkeolojisi | Enderun Sohbetleri 05 Ocak 2024 130. Bölüm
Seyyah Abdürreşid İbrahim ve Sıratımüstakim Dergisi | Enderun Sohbetleri 29 Aralık 2023 129. Bölüm
Suriye'den Türkiye'ye Göçün Etkileri | Enderun Sohbetleri 22 Aralık 2023 128. Bölüm
Türk Musiki Geleneğinde Mevlid | Enderun Sohbetleri 15 Aralık 2023 127. Bölüm
Türk Toplumunda Kimlik Sorunu | Enderun Sohbetleri 14 Aralık 2023 126. Bölüm
Anadolu'da Bitki Çeşitliliği | Enderun Sohbetleri 01 Aralık 2023 125. Bölüm
Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun felsefi temelleri | Enderun Sohbetleri 24 Kasım 2023 124. Bölüm
Sinema Anlatısında Kısa ve Uzun Metraj Film | Enderun Sohbetleri 17 Kasım 2023 123. Bölüm
Kaşgarlı Mahmut ve Divanu Lugatit - Türk | Enderun Sohbetleri 10 Kasım 2023 122. Bölüm
İsrail'in Adım Adım Filistin İşgali | Enderun Sohbetleri 07 Ekim 2024 121. Bölüm
Topkapı ve Saray Kültürü | Enderun Sohbetleri 27 Ekim 2023 120. Bölüm
Kıbrıs İlahileri I Enderun sohbetleri 20 Ekim 2023 119. Bölüm
| Enderun Sohbetleri 13 Ekim 2023 118. Bölüm
Lübnan ve Maruniler ile Dürzüler I Enderun Sohbetleri 06 Ekim 2023 117. Bölüm
İslam Şehirlerini Bağlayan Tekkeler: Özbek Tekkeleri | Enderun Sohbetleri 29 Eylül 2023 114. Bölüm
Hint Alt Kıtasında İslam ve Müslümanlar | Enderun Sohbetleri 22 Eylül 2023 113. Bölüm
Osmanlı'da medrese geleneği - Enderun Sohbetleri 16 Eylül 2023 112. Bölüm
Nöromimari ve İnsanlar Üzerindeki Etkileri | Enderun Sohbetleri 22 Eylül 2023 111. Bölüm
Arefe, Hac, Kurban ve Bayram Mevsimi | Enderun Sohbetleri 17 Haziran 2024 110. Bölüm
Afganların Göç Yolculuğu - Enderun Sohbetleri 30 Haziran 2023 109. Bölüm
Seyahatin Sosyokültürel Boyutu | Enderun Sohbetleri 12 Haziran 2023 108. Bölüm
İbnü'l Arabi'nin Düşünce ve Felsefi Yönü | Enderun Sohbetleri 04 Haziran 2023 104. Bölüm
Musikiye adanmış bir hayat: Yusuf Ömürlü 24 Mayıs 2023 100. Bölüm
Geçmişten Günümüze Musiki Eğitimi | Enderun Sohbetleri 04 Haziran 2023 100. Bölüm
Enderun Sohbetleri | Ramazan Ayı ve Oruç 24 Mayıs 2023 96. Bölüm
Osmanlı Mimarisinin Yapısal Özellikleri | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 95. Bölüm
Tekkelerin İlmi ve Fikri Hayatımıza Etkisi | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 94. Bölüm
Sahaflık Kültürü | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 93. Bölüm
Kudüs'ün İslam'daki yeri | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 92. Bölüm
Unutulmuş bir hazine: Miraciyye | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 91. Bölüm
Divane Mehmed Çelebi | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 90. Bölüm
Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 89. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy'u anlamak | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 86. Bölüm
Dini Musiki | Enderun Sohbetleri 17 Aralık 2023 74. Bölüm
42. Bölüm I Şehir 16 Temmuz 2023 42. Bölüm
Kadim Tarihimizin Yapıları Külliyeler | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 41. Bölüm
Camilerin Mimari Özellikleri I Aziz Doğanay | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 40. Bölüm
Sedat Anar İle Müzik Yolculuğu Üzerine | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 39. Bölüm
Hz. İsa'nın Doğum Tarihine Yönelik Yaklaşımlar | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 38. Bölüm
Mevlana ve Mevlevilik | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 37. Bölüm
Mevlevihanelerin özellikleri | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 36. Bölüm
Çok Yönlü Bir Tezhip Sanatçısı: Süheyl Ünver | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 35. Bölüm
Geleceğin Üniversiteleri Nasıl Olacak? | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 34. Bölüm
Dilsiz'in Dile Gelişi | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 33. Bölüm
Kitap Okuma Kültürü ve Kütüphaneler | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 32. Bölüm
Şiir ve Musikinin Toplumumuzdaki Yeri | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 31. Bölüm
Batı'nın İslam dünyasından aldığı fikirler | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 30. Bölüm
Tasavvuf ve Halk Şairi Yunus Emre | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 29. Bölüm
Bir Düşünce Tarihi Metni Olarak İstiklal Marşı | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 28. Bölüm
Hafız, Mevlidhan, Bestekar: Zeki Altun | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 27. Bölüm
Medya Psikolojisi ve Popüler Kültür | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 26. Bölüm
25. Bölüm I Fotoğraf ve Fotoğrafçılığın Felsefesi 12 Temmuz 2023 25. Bölüm
Din Psikolojisi ve Rehberlik | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 24. Bölüm
Anadolu'da İlk Selçuklu Mimarisi: Ani | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 23. Bölüm
Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Afganistan | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 22. Bölüm
Sosyal Medya ve Dijital Mistisizm | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 21. Bölüm
28 Şubat'ın Söndüremediği Yıldızlar | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 18. Bölüm
Yönetmen Nazif Tunç'un Sinema Anlayışı | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 17. Bölüm
Tasavvuf ve Mistisizm | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 16. Bölüm
Ayasofya'nın Tarihi ve Önemi | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 15. Bölüm
Türkiye'de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 14. Bölüm
İbnülEmin Mahmud Kemal İnal | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 13. Bölüm
Cinuçen Tanrıkorur'un Besteleri ve Türk Musikisine Katkısı | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 12. Bölüm
Geleneksel Sanatlarımız | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 11. Bölüm
Şehir ve Şehircilik | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 10. Bölüm
Külliye Mimarisi Olarak Camiler | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 9. Bölüm
Şefik Can ve Mevlevihanlık | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 8. Bölüm
Bilinmeyen Yönleriyle Mehmet Akif | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 7. Bölüm
Prof. Dr. Haluk Dursun'un Hayatı | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 6. Bölüm
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 3. Bölüm
Süleyman Berk ve Hat Sanatı Serüveni | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 2. Bölüm
İsmail Hakkı Çimen | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 1. Bölüm

Enneagram ve Kişilik Mizacı - Enderun Sohbetleri

Enderun Sohbetleri'ne bu hafta yazar İsmail Acarkan konuk oldu.

Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla Enderun Sohbetleri yeni bölümüyle sizlerle...

02:00 Enneagram ve Kişilik Mizacı
05:30 Enneagram Hangi İnançtan Doğmuştur?
07:30 Enneagram Dünyada Yaygın mı?
09:30 Enneagram'ın Kökeni ve Tarihçesi
12:45 Enneagram Modeli'nin Dayandığı Üç Temel Merkez Nedir?
15:00 Enneagram ve Kişilik Mizacı
21:15 Enneagram Modelinin Dayandığı Üç Temel Merkez Nedir?
24:00 Enneagram Neden Dokuz Tip Kategoriden Oluşur?
25:45 Mizaç, Kişilik ve Karakter Arasındaki Fark Nedir?
32:30 Enneagram: Dokuz Mizaç Modeline Göre Kişilik
38:00 Enneagram Sisteminin İnanç Sistemimiz İçinde Yeri Var mı?
44:00 Enneagram Testleri Güvenilir mi?

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