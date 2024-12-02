Enneagram ve Kişilik Mizacı - Enderun Sohbetleri
Enderun Sohbetleri'ne bu hafta yazar İsmail Acarkan konuk oldu.
Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla Enderun Sohbetleri yeni bölümüyle sizlerle...
02:00 Enneagram ve Kişilik Mizacı
05:30 Enneagram Hangi İnançtan Doğmuştur?
07:30 Enneagram Dünyada Yaygın mı?
09:30 Enneagram'ın Kökeni ve Tarihçesi
12:45 Enneagram Modeli'nin Dayandığı Üç Temel Merkez Nedir?
15:00 Enneagram ve Kişilik Mizacı
21:15 Enneagram Modelinin Dayandığı Üç Temel Merkez Nedir?
24:00 Enneagram Neden Dokuz Tip Kategoriden Oluşur?
25:45 Mizaç, Kişilik ve Karakter Arasındaki Fark Nedir?
32:30 Enneagram: Dokuz Mizaç Modeline Göre Kişilik
38:00 Enneagram Sisteminin İnanç Sistemimiz İçinde Yeri Var mı?
44:00 Enneagram Testleri Güvenilir mi?