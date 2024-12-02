Enneagram ve Kişilik Mizacı - Enderun Sohbetleri

Enderun Sohbetleri'ne bu hafta yazar İsmail Acarkan konuk oldu.

Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla Enderun Sohbetleri yeni bölümüyle sizlerle...

02:00 Enneagram ve Kişilik Mizacı

05:30 Enneagram Hangi İnançtan Doğmuştur?

07:30 Enneagram Dünyada Yaygın mı?

09:30 Enneagram'ın Kökeni ve Tarihçesi

12:45 Enneagram Modeli'nin Dayandığı Üç Temel Merkez Nedir?

15:00 Enneagram ve Kişilik Mizacı

21:15 Enneagram Modelinin Dayandığı Üç Temel Merkez Nedir?

24:00 Enneagram Neden Dokuz Tip Kategoriden Oluşur?

25:45 Mizaç, Kişilik ve Karakter Arasındaki Fark Nedir?

32:30 Enneagram: Dokuz Mizaç Modeline Göre Kişilik

38:00 Enneagram Sisteminin İnanç Sistemimiz İçinde Yeri Var mı?

44:00 Enneagram Testleri Güvenilir mi?