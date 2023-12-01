Anadolu'da Bitki Çeşitliliği | Enderun Sohbetleri

Bu bölümde Doç. Dr. Meryem Gürbüz ve Dr. Hüseyin Doğan ile bitkilerin sembolik anlamları konuşuldu.

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Doç. Dr. Meryem Gürbüz ve Dr. Hüseyin Doğan konuk oldu.

00:00 Enderun Sohbetleri

07:00 Anadolu'da bitki çeşitliliği

09:15 Bitkilerin tarihi bizi hangi alanlarda ve nasıl etkiledi?

13:30 Bitkilerin sembolik anlamları ne şekilde gerçekleşiyor?

21:00 Nesli tükenen tarihi bitkiler ve tükenme nedenleri

26:30 Türkiye'de endemik bitki türleri

36:00 Anadolu'nun endemik güzellikleri

41:00 Anadolu'da yazılan Türkçe ilk botanik kitabı

52:00 Bitki isimlerinin Türkçe botanik literatürüne katkısı nedir?

01:01:00 Türkler Anadolu'ya neden bitki getirdi?

01:18:00 Şiirlere kokusunu ve rengini bırakan bitkiler

01:24:00 Bitkiler hayatın hangi alanlarında kullanılıyor?