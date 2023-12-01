Anadolu'da Bitki Çeşitliliği | Enderun Sohbetleri
Bu bölümde Doç. Dr. Meryem Gürbüz ve Dr. Hüseyin Doğan ile bitkilerin sembolik anlamları konuşuldu.
Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Doç. Dr. Meryem Gürbüz ve Dr. Hüseyin Doğan konuk oldu.
00:00 Enderun Sohbetleri
07:00 Anadolu'da bitki çeşitliliği
09:15 Bitkilerin tarihi bizi hangi alanlarda ve nasıl etkiledi?
13:30 Bitkilerin sembolik anlamları ne şekilde gerçekleşiyor?
21:00 Nesli tükenen tarihi bitkiler ve tükenme nedenleri
26:30 Türkiye'de endemik bitki türleri
36:00 Anadolu'nun endemik güzellikleri
41:00 Anadolu'da yazılan Türkçe ilk botanik kitabı
52:00 Bitki isimlerinin Türkçe botanik literatürüne katkısı nedir?
01:01:00 Türkler Anadolu'ya neden bitki getirdi?
01:18:00 Şiirlere kokusunu ve rengini bırakan bitkiler
01:24:00 Bitkiler hayatın hangi alanlarında kullanılıyor?