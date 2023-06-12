Seyahatin Sosyokültürel Boyutu | Enderun Sohbetleri
Türkiye'nin Bosna'ya duyduğu sevgi ve ilgi...
Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Dr. Necdet Subaşı konuk oldu.
00:00 Enderun Sohbetleri
02:00 Neden seyahat ederiz?
11:00 Seyahatin sosyokültürel boyutu
21:00 Seyahat sonrası gezgine kalanlar neler?
24:30 Çok gezen mi çok okuyan mı bilir?
28:00 Seyahat bakış açımızı değiştirir mi?
33:30 Gezi yazılar nasıl kaleme alınır?
44:00 Geziye çıkmak, sefere çıkmak mıdır?
01:02:00 Balkanlarda Türk - İslam varlığı
01:16:00 Türkiye'nin Bosna'ya duyduğu sevgi ve ilgi...
01:22:00 Balkanların tarihi Mostar Köprüsü
01:34:00 Balkanlardaki dini ve kültürel gelişmeler