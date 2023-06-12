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Seyahatin Sosyokültürel Boyutu | Enderun Sohbetleri 12 Haziran 2023 03:06
İbnü'l Arabi'nin Düşünce ve Felsefi Yönü | Enderun Sohbetleri 04 Haziran 2023 12:06
Musikiye adanmış bir hayat: Yusuf Ömürlü 24 Mayıs 2023 10:05
Geçmişten Günümüze Musiki Eğitimi | Enderun Sohbetleri 04 Haziran 2023 12:06
Enderun Sohbetleri | Ramazan Ayı ve Oruç 24 Mayıs 2023 10:05
Osmanlı Mimarisinin Yapısal Özellikleri | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Tekkelerin İlmi ve Fikri Hayatımıza Etkisi | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Sahaflık Kültürü | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Kudüs'ün İslam'daki yeri | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Unutulmuş bir hazine: Miraciyye | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Divane Mehmed Çelebi | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Mehmet Akif Ersoy'u anlamak | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Dini Musiki | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
42. Bölüm I Şehir 09 Haziran 2023 03:06
Kadim Tarihimizin Yapıları Külliyeler | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Camilerin Mimari Özellikleri I Aziz Doğanay | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Sedat Anar İle Müzik Yolculuğu Üzerine | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Hz. İsa'nın Doğum Tarihine Yönelik Yaklaşımlar | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Mevlana ve Mevlevilik | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Mevlevihanelerin özellikleri | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Çok Yönlü Bir Tezhip Sanatçısı: Süheyl Ünver | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Geleceğin Üniversiteleri Nasıl Olacak? | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Dilsiz'in Dile Gelişi | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Kitap Okuma Kültürü ve Kütüphaneler | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Şiir ve Musikinin Toplumumuzdaki Yeri | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Batı'nın İslam dünyasından aldığı fikirler | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Tasavvuf ve Halk Şairi Yunus Emre | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Bir Düşünce Tarihi Metni Olarak İstiklal Marşı | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Hafız, Mevlidhan, Bestekar: Zeki Altun | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Medya Psikolojisi ve Popüler Kültür | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
25. Bölüm I Fotoğraf ve Fotoğrafçılığın Felsefesi 09 Haziran 2023 03:06
Din Psikolojisi ve Rehberlik | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Anadolu'da İlk Selçuklu Mimarisi: Ani | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Afganistan | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Sosyal Medya ve Dijital Mistisizm | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
28 Şubat'ın Söndüremediği Yıldızlar | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Yönetmen Nazif Tunç'un Sinema Anlayışı | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Tasavvuf ve Mistisizm | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Ayasofya'nın Tarihi ve Önemi | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Türkiye'de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
İbnülEmin Mahmud Kemal İnal | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Cinuçen Tanrıkorur'un Besteleri ve Türk Musikisine Katkısı | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Geleneksel Sanatlarımız | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Şehir ve Şehircilik | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Külliye Mimarisi Olarak Camiler | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Şefik Can ve Mevlevihanlık | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Bilinmeyen Yönleriyle Mehmet Akif | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Prof. Dr. Haluk Dursun'un Hayatı | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
Süleyman Berk ve Hat Sanatı Serüveni | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06
İsmail Hakkı Çimen | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 03:06

Seyahatin Sosyokültürel Boyutu | Enderun Sohbetleri

Türkiye'nin Bosna'ya duyduğu sevgi ve ilgi...

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Dr. Necdet Subaşı konuk oldu.

00:00 Enderun Sohbetleri
02:00 Neden seyahat ederiz?
11:00 Seyahatin sosyokültürel boyutu
21:00 Seyahat sonrası gezgine kalanlar neler?
24:30 Çok gezen mi çok okuyan mı bilir?
28:00 Seyahat bakış açımızı değiştirir mi?
33:30 Gezi yazılar nasıl kaleme alınır?
44:00 Geziye çıkmak, sefere çıkmak mıdır?
01:02:00 Balkanlarda Türk - İslam varlığı
01:16:00 Türkiye'nin Bosna'ya duyduğu sevgi ve ilgi...
01:22:00 Balkanların tarihi Mostar Köprüsü
01:34:00 Balkanlardaki dini ve kültürel gelişmeler

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