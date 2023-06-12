Seyahatin Sosyokültürel Boyutu | Enderun Sohbetleri

Türkiye'nin Bosna'ya duyduğu sevgi ve ilgi...

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Dr. Necdet Subaşı konuk oldu.

00:00 Enderun Sohbetleri

02:00 Neden seyahat ederiz?

11:00 Seyahatin sosyokültürel boyutu

21:00 Seyahat sonrası gezgine kalanlar neler?

24:30 Çok gezen mi çok okuyan mı bilir?

28:00 Seyahat bakış açımızı değiştirir mi?

33:30 Gezi yazılar nasıl kaleme alınır?

44:00 Geziye çıkmak, sefere çıkmak mıdır?

01:02:00 Balkanlarda Türk - İslam varlığı

01:16:00 Türkiye'nin Bosna'ya duyduğu sevgi ve ilgi...

01:22:00 Balkanların tarihi Mostar Köprüsü

01:34:00 Balkanlardaki dini ve kültürel gelişmeler