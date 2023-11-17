Sinema Anlatısında Kısa ve Uzun Metraj Film | Enderun Sohbetleri
Dijital platformlar sinemayı nasıl etkiledi?
Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle...
Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Yönetmen Bekir Bülbül ve Yönetmen Büşra Bülbül konuk oldu.
02:00 Sinema anlatısında kısa ve uzun metraj film
04:00 İnsana dair hikayelerin sinemaya aktarılması
06:30 Yönetmen için sinema ne anlama geliyor?
09:30 Hikaye ve senaryo arasında nasıl farklar var?
11:00 Senaryo yazarken nelere dikkat edilmeli?
19:00 Dizi senaryosu ile film senaryosu arasında fark var mı?
22:30 Film yapımında yönetmenin rolü
25:00 Yönetmen yaklaşımının sinemaya yansımaları
29:30 Senarist ve yönetmen ilişkisi nasıl olmalı?
35:00 Sinemada kuram, yöntem ve eleştiri
40:30 Ses ve müziğin sinema üzerine etkisi
44:30 Mekan filmin başarısını ne kadar etkiler?
49:30 Dijital platformlar sinemayı nasıl etkiledi?
55:30 "Benim küçük sözlerim" filminin hikayesi
01:00:01 Yönetmen Bekir Bülbül'ün "Bir Tutam Karanfil" sinema filmi
01:11:00 "Bir Tutam Karanfil" filminin hikayesi