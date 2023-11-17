Sinema Anlatısında Kısa ve Uzun Metraj Film | Enderun Sohbetleri

Dijital platformlar sinemayı nasıl etkiledi?

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle...

Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Yönetmen Bekir Bülbül ve Yönetmen Büşra Bülbül konuk oldu.

02:00 Sinema anlatısında kısa ve uzun metraj film

04:00 İnsana dair hikayelerin sinemaya aktarılması

06:30 Yönetmen için sinema ne anlama geliyor?

09:30 Hikaye ve senaryo arasında nasıl farklar var?

11:00 Senaryo yazarken nelere dikkat edilmeli?

19:00 Dizi senaryosu ile film senaryosu arasında fark var mı?

22:30 Film yapımında yönetmenin rolü

25:00 Yönetmen yaklaşımının sinemaya yansımaları

29:30 Senarist ve yönetmen ilişkisi nasıl olmalı?

35:00 Sinemada kuram, yöntem ve eleştiri

40:30 Ses ve müziğin sinema üzerine etkisi

44:30 Mekan filmin başarısını ne kadar etkiler?

49:30 Dijital platformlar sinemayı nasıl etkiledi?

55:30 "Benim küçük sözlerim" filminin hikayesi

01:00:01 Yönetmen Bekir Bülbül'ün "Bir Tutam Karanfil" sinema filmi

01:11:00 "Bir Tutam Karanfil" filminin hikayesi