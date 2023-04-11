Geçmişten Günümüze Musiki Eğitimi | Enderun Sohbetleri

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta programa Yüce Gümüş, Yusuf Samet ve Ali Kerem Şahinler konuk oldu.
00:00 Enderun Sohbetleri
09:49 Amed Nesim-i Suph-Dem
31:15 Aşkın ile Aşıklar
53:00 Ey Aşık-ı Didade
01:04:59 Geçmişten Günümüze Musiki Eğitimi
01:08:00 Erler Demine Destur Alalım
01:26:30 Tevbe İdelim Zembimize
01:30:15 Çocuk Gelişiminde Musikinin Yeri ve Önemi