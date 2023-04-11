Geçmişten Günümüze Musiki Eğitimi | Enderun Sohbetleri

Çocuk gelişiminde musikinin yeri ve önemi nedir?

12 Nisan 2023 | 10:50
VİDEO DEVAM EDİYOR

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta programa Yüce Gümüş, Yusuf Samet ve Ali Kerem Şahinler konuk oldu.

00:00 Enderun Sohbetleri

09:49 Amed Nesim-i Suph-Dem

31:15 Aşkın ile Aşıklar

53:00 Ey Aşık-ı Didade

01:04:59 Geçmişten Günümüze Musiki Eğitimi

01:08:00 Erler Demine Destur Alalım

01:26:30 Tevbe İdelim Zembimize

01:30:15 Çocuk Gelişiminde Musikinin Yeri ve Önemi

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