Bir Devletin Zenginleşmesinde Kültür ve Birikimin Etkisi Nedir? | Enderun Sohbetleri

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Doç. Dr. Adem Levent konuk oldu. Enderun Sohbetleri yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Enderun Sohbetleri

02:00 Devletler Nasıl Zenginleşir?

04:00 Bazı Ülkeler Zenginken Bazıları Neden Yoksuldur?

05:15 Zenginlik ve Yoksulluk Örüntüleri Neyle Açıklanabilir?

08:00 Bir Devletin Zenginleşmesinde Dinin ve Coğrafyanın Etkisi Nedir?

10:30 Bir Devletin Zenginleşmesinde Kültür ve Birikimin Etkisi Nedir?

16:00 Bir Devletin Zenginleşmesinde Kapsayıcı Ekonomik ve Siyasi Kurumlar

22:30 Batı Avrupa'nın Zenginleşmesinde Sömürgecilik Faaliyetlerinin Etkileri

25:30 Osmanlı Fethettiği Yerlerde Nasıl Bir Politika İzledi?

28:45 Protestanlık İle Ekonomik Başarı Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

35:00 "Her Ülkenin Zenginleşmesi Farklılık Arz Edebilir"

38:30 Bir Devleti Zengin Kılan Özellikler Nelerdir?