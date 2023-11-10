Kaşgarlı Mahmut ve Divanu Lugatit - Türk | Enderun Sohbetleri
Bu bölümde Prof. Dr. Mehmet Ölmez ve Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin ile Kaşgarlı Mahmud'un çizdiği ilk Türk Dünya Haritası ve özellikleri konuşuldu.
Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle...
Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Prof. Dr. Mehmet Ölmez ve Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin konuk oldu. Enderun Sohbetleri yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Enderun Sohbetleri
18:00 Doğu Türkistan'ın Tarihi Kaşgar Şehri
32:00 Kaşgarlı Mahmut ve Divanu Lugatit - Türk
36:00 Kaşgarlı Mahmud'un çizdiği ilk Türk Dünya Haritası ve Özellikleri
40:00 İlk Türk dili sözlüğünün müellifi: Kaşgarlı Mahmud
46:00 Dil bilim açısından Kaşgarlı Mahmut'un önemi
55:00 Kaşgarlı Mahmut'a sözlük yazma ihtiyacı hissettiren sebepler
01:02:00 Divanu Lugatit Türk'ün Türklük bilimi ve Türk tarihi için önemi
01:28:00 Eserlerin "İndeks" bölümü neden önemlidir?