Kaşgarlı Mahmut ve Divanu Lugatit - Türk | Enderun Sohbetleri

Bu bölümde Prof. Dr. Mehmet Ölmez ve Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin ile Kaşgarlı Mahmud'un çizdiği ilk Türk Dünya Haritası ve özellikleri konuşuldu.

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle...

Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Prof. Dr. Mehmet Ölmez ve Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin konuk oldu. Enderun Sohbetleri yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Enderun Sohbetleri

18:00 Doğu Türkistan'ın Tarihi Kaşgar Şehri

32:00 Kaşgarlı Mahmut ve Divanu Lugatit - Türk

36:00 Kaşgarlı Mahmud'un çizdiği ilk Türk Dünya Haritası ve Özellikleri

40:00 İlk Türk dili sözlüğünün müellifi: Kaşgarlı Mahmud

46:00 Dil bilim açısından Kaşgarlı Mahmut'un önemi

55:00 Kaşgarlı Mahmut'a sözlük yazma ihtiyacı hissettiren sebepler

01:02:00 Divanu Lugatit Türk'ün Türklük bilimi ve Türk tarihi için önemi

01:28:00 Eserlerin "İndeks" bölümü neden önemlidir?