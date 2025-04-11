İslam Tarihinde Yazılan İlk Kitap Nedir ve Yazarı Kimdir? | Enderun Sohbetleri

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Prof. Dr. Ali Bulut konuk oldu.

00:00 Enderun Sohbetleri

06:00 Kitapların Yazılış Hikayeleri

07:15 Bir Müellif, Neden Kitap Yazar?

12:00 İslam Kültüründe Eserlerin Yazılış Sebepleri

16:00 İslam Tarihinde Yazılan Kitap Nedir ve Yazarı Kimdir?

28:00 Kitap Yazmak Sanat mıdır?

31:00 Harizmi'nin Eserlerinin Başına Gelen Afetler Kimlerdir?

43:00 Kitap Okuyan Kişi, Okuduklarından Bir Şey Hatırlamaz mı?

44:30 Zqemahşari, El Keşşaf Eserini Neden Yazmıştır?

48:00 İmam Buhari'nin Tefsir Eserlerinin Yazılış Amacı Nedir?