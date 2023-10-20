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Kıbrıs İlahileri I Enderun sohbetleri 20 Ekim 2023 119. Bölüm
| Enderun Sohbetleri 13 Ekim 2023 118. Bölüm
Lübnan ve Maruniler ile Dürzüler I Enderun Sohbetleri 06 Ekim 2023 117. Bölüm
İslam Şehirlerini Bağlayan Tekkeler: Özbek Tekkeleri | Enderun Sohbetleri 29 Eylül 2023 114. Bölüm
Hint Alt Kıtasında İslam ve Müslümanlar | Enderun Sohbetleri 22 Eylül 2023 113. Bölüm
Osmanlı'da medrese geleneği - Enderun Sohbetleri 16 Eylül 2023 112. Bölüm
Nöromimari ve İnsanlar Üzerindeki Etkileri | Enderun Sohbetleri 22 Eylül 2023 111. Bölüm
Arefe, Hac, Kurban ve Bayram Mevsimi | Enderun Sohbetleri 30 Haziran 2023 110. Bölüm
Afganların Göç Yolculuğu - Enderun Sohbetleri 30 Haziran 2023 109. Bölüm
Seyahatin Sosyokültürel Boyutu | Enderun Sohbetleri 12 Haziran 2023 108. Bölüm
İbnü'l Arabi'nin Düşünce ve Felsefi Yönü | Enderun Sohbetleri 04 Haziran 2023 104. Bölüm
Musikiye adanmış bir hayat: Yusuf Ömürlü 24 Mayıs 2023 100. Bölüm
Geçmişten Günümüze Musiki Eğitimi | Enderun Sohbetleri 04 Haziran 2023 100. Bölüm
Enderun Sohbetleri | Ramazan Ayı ve Oruç 24 Mayıs 2023 96. Bölüm
Osmanlı Mimarisinin Yapısal Özellikleri | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 95. Bölüm
Tekkelerin İlmi ve Fikri Hayatımıza Etkisi | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 94. Bölüm
Sahaflık Kültürü | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 93. Bölüm
Kudüs'ün İslam'daki yeri | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 92. Bölüm
Unutulmuş bir hazine: Miraciyye | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 91. Bölüm
Divane Mehmed Çelebi | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 90. Bölüm
Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 89. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy'u anlamak | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 86. Bölüm
Dini Musiki | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 74. Bölüm
42. Bölüm I Şehir 16 Temmuz 2023 42. Bölüm
Kadim Tarihimizin Yapıları Külliyeler | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 41. Bölüm
Camilerin Mimari Özellikleri I Aziz Doğanay | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 40. Bölüm
Sedat Anar İle Müzik Yolculuğu Üzerine | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 39. Bölüm
Hz. İsa'nın Doğum Tarihine Yönelik Yaklaşımlar | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 38. Bölüm
Mevlana ve Mevlevilik | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 37. Bölüm
Mevlevihanelerin özellikleri | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 36. Bölüm
Çok Yönlü Bir Tezhip Sanatçısı: Süheyl Ünver | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 35. Bölüm
Geleceğin Üniversiteleri Nasıl Olacak? | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 34. Bölüm
Dilsiz'in Dile Gelişi | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 33. Bölüm
Kitap Okuma Kültürü ve Kütüphaneler | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 32. Bölüm
Şiir ve Musikinin Toplumumuzdaki Yeri | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 31. Bölüm
Batı'nın İslam dünyasından aldığı fikirler | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 30. Bölüm
Tasavvuf ve Halk Şairi Yunus Emre | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 29. Bölüm
Bir Düşünce Tarihi Metni Olarak İstiklal Marşı | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 28. Bölüm
Hafız, Mevlidhan, Bestekar: Zeki Altun | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 27. Bölüm
Medya Psikolojisi ve Popüler Kültür | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 26. Bölüm
25. Bölüm I Fotoğraf ve Fotoğrafçılığın Felsefesi 12 Temmuz 2023 25. Bölüm
Din Psikolojisi ve Rehberlik | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 24. Bölüm
Anadolu'da İlk Selçuklu Mimarisi: Ani | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 23. Bölüm
Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Afganistan | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 22. Bölüm
Sosyal Medya ve Dijital Mistisizm | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 21. Bölüm
28 Şubat'ın Söndüremediği Yıldızlar | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 18. Bölüm
Yönetmen Nazif Tunç'un Sinema Anlayışı | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 17. Bölüm
Tasavvuf ve Mistisizm | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 16. Bölüm
Ayasofya'nın Tarihi ve Önemi | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 15. Bölüm
Türkiye'de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 14. Bölüm
İbnülEmin Mahmud Kemal İnal | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 13. Bölüm
Cinuçen Tanrıkorur'un Besteleri ve Türk Musikisine Katkısı | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 12. Bölüm
Geleneksel Sanatlarımız | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 11. Bölüm
Şehir ve Şehircilik | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 10. Bölüm
Külliye Mimarisi Olarak Camiler | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 9. Bölüm
Şefik Can ve Mevlevihanlık | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 8. Bölüm
Bilinmeyen Yönleriyle Mehmet Akif | Enderun Sohbetleri 05 Eylül 2023 7. Bölüm
Prof. Dr. Haluk Dursun'un Hayatı | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 6. Bölüm
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 3. Bölüm
Süleyman Berk ve Hat Sanatı Serüveni | Enderun Sohbetleri 12 Temmuz 2023 2. Bölüm
İsmail Hakkı Çimen | Enderun Sohbetleri 16 Temmuz 2023 1. Bölüm

Kıbrıs İlahileri I Enderun sohbetleri

İsmail Güleç'in sunumuyla gerçekleşen Enderun Sohbetleri'nde bu hafta Kıbrıs İlahileri konusu işlendi.

İsmail Güleç'in sunumuyla gerçekleşen Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Neyzen/Bestekar Hakan Alvan konuk oldu. Kıbrıs İlahileri konusu irdelendi.

00:00 Enderun Sohbetleri
04:25 Kıbrıs'tan Türkiye'ye ilahiler
06:46 Kıbrıs'ın Fatihi Güfte
16:15 Aşkıyla Oldum Kulu - Mustafa Resmi Ahi Efendi
22:00 Biz Cefâkeş Âşık-ı Sadıklarız
29:00 Fani Dünyaya Muhabbetten - Müftü Mehmet Raci Efendi
35:00 Eyle İlahi Bana Lütfun Karin - Siyahi Mustafa Dede
46:00 Şol Cennetin Irmakları - Yunus Emre
01:00:00 İrfan Olamaz Mektebe Varmakla - Aşık Kenzi
01:07:00 Kıbrıs'tan Türkiye'ye ilahiler
01:14:00 Kıbrıslı Divan şairi Hasan Hilmi Efendi

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