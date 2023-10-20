Kıbrıs İlahileri I Enderun sohbetleri
İsmail Güleç'in sunumuyla gerçekleşen Enderun Sohbetleri'nde bu hafta Kıbrıs İlahileri konusu işlendi.
İsmail Güleç'in sunumuyla gerçekleşen Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Neyzen/Bestekar Hakan Alvan konuk oldu. Kıbrıs İlahileri konusu irdelendi.
00:00 Enderun Sohbetleri
04:25 Kıbrıs'tan Türkiye'ye ilahiler
06:46 Kıbrıs'ın Fatihi Güfte
16:15 Aşkıyla Oldum Kulu - Mustafa Resmi Ahi Efendi
22:00 Biz Cefâkeş Âşık-ı Sadıklarız
29:00 Fani Dünyaya Muhabbetten - Müftü Mehmet Raci Efendi
35:00 Eyle İlahi Bana Lütfun Karin - Siyahi Mustafa Dede
46:00 Şol Cennetin Irmakları - Yunus Emre
01:00:00 İrfan Olamaz Mektebe Varmakla - Aşık Kenzi
01:07:00 Kıbrıs'tan Türkiye'ye ilahiler
01:14:00 Kıbrıslı Divan şairi Hasan Hilmi Efendi