İsrail'in Adım Adım Filistin İşgali | Enderun Sohbetleri

Bu bölümde İsrail'in adım adım Filistin işgali konuşuldu.

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Dr. Mustafa Caner, Dr. Talha İsmail Duman, Dr. Mehmet Rakipoğlu, Dr. Fatma Zehra Toçoğlu konuk oldu.

00:00 Enderun Sohbetleri

10:00 İsrail'in adım adım Filistin işgali

17:00 İsrail Gazze'yi günden güne nasıl işgal ediyor?

21:00 İsrail'in işgali ile yıllar içinde Filistin haritasında değişen sınırlar

24:00 Geçen yüzyıldan bugüne Gazze'de neler yaşandı?

29:00 Filistin'de siyasi sistem nasıl işliyor?

33:00 Filistin halkı nasıl mülteci konumuna düştü?

37:00 Filistin'in coğrafi, siyasi ve toplumsal durumu

51:00 İran'ın Filistin politikası ne?

58:00 Hamas'ın politika ve örgütlenme modeli

01:04:00 Filistin'in demografik yapısı

01:15:00 Arap devletleri ve körfez ülkeleri Filistin meselesinde nerede duruyor?

01:19:00 Türkiye'nin İsrail - Filistin meselesinde garantörlük rolü

01:30:00 Filistinli mülteciler ve yaşam koşulları

01:39:00 Filistinli mültecilerin temel sorunları nedir?