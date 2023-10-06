Lübnan ve Maruniler ile Dürzüler I Enderun Sohbetleri

Dürziler neden Mısır'ı terk etti?

İsmail Güleç'in sunumuyla Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Zahide Tuba Kor ve Dr. Tuba Yıldız konuk oldu.

05:16 Lübnan ve Maruniler ile Dürziler

14:30 Lübnan'daki Katolik Mezhepler

16:40 Mezopotamya Medeniyeti

18:25 Lübnan ve Suriye Topraklarının Semavi Dinler İçin Önemi

20:30 Lübnan'ın Tarihsel Geçmişi

28:20 Dürziler Neden Mısır'ı Terk Etti?

30:00 Dürziler İslam Mezhebi Sayılır Mı?

31:15 Dürziler'in Kutsal Metinleri

36:14 Lübnan'da Dini ve Sosyal Yaşam

48:32 Osmanlı İdaresinde Lübnan

58:55 Evliya Çelebi Seyahatname!sinde Lübnan

01:09:57 Şii Dürziler ile Katolik Maruniler

01:25:00 Lübnan'ın Ekonomisi

01:32:30 Lübnan'ın Mimarisi ve Kültürel Lezzetleri