Lübnan ve Maruniler ile Dürzüler I Enderun Sohbetleri
Dürziler neden Mısır'ı terk etti?
İsmail Güleç'in sunumuyla Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Zahide Tuba Kor ve Dr. Tuba Yıldız konuk oldu.
05:16 Lübnan ve Maruniler ile Dürziler
14:30 Lübnan'daki Katolik Mezhepler
16:40 Mezopotamya Medeniyeti
18:25 Lübnan ve Suriye Topraklarının Semavi Dinler İçin Önemi
20:30 Lübnan'ın Tarihsel Geçmişi
28:20 Dürziler Neden Mısır'ı Terk Etti?
30:00 Dürziler İslam Mezhebi Sayılır Mı?
31:15 Dürziler'in Kutsal Metinleri
36:14 Lübnan'da Dini ve Sosyal Yaşam
48:32 Osmanlı İdaresinde Lübnan
58:55 Evliya Çelebi Seyahatname!sinde Lübnan
01:09:57 Şii Dürziler ile Katolik Maruniler
01:25:00 Lübnan'ın Ekonomisi
01:32:30 Lübnan'ın Mimarisi ve Kültürel Lezzetleri