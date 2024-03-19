Ahmet Özhan'ın Ömer Tuğrul İnançer İle Hatıraları | Enderun Sohbetleri

Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Sanatçı Ahmet Özhan konuk oldu.

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle...

00:00 Enderun Sohbetleri

02:00 Oruç Mevsimi: Ramazan

05:00 Oruç Mevsiminin Maddi ve Manevi Faydaları

10:00 Rahmet ve Bereket Ayı: Ramazan

15:00 Ahmet Özhan'ın Muzaffer Ozak İle Hatıraları

20:00 Beyazıt'ta Ramazan Geleneği

24:00 İlahilere Yansıyan Ramazan Nağmeleri

31:00 Ahmet Özhan'ın Ramazan Hatıraları

47:00 Ahmet Özhan'ın Türk Bestekar Sefer Dal İle Hatıraları

58:00 Ahmet Özhan'ın Ömer Tuğrul İnançer İle Hatıraları

01:09:00 Bir Derviş Ramazanı Nasıl Yaşar?

01:19:00 Ramazanda İtikafa Girmek Neden Önemli?

01:31:00 Kadir Gecesi'nin Manası ve Fazileti Nedir?