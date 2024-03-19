Ahmet Özhan'ın Ömer Tuğrul İnançer İle Hatıraları | Enderun Sohbetleri
Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Sanatçı Ahmet Özhan konuk oldu.
Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle...
00:00 Enderun Sohbetleri
02:00 Oruç Mevsimi: Ramazan
05:00 Oruç Mevsiminin Maddi ve Manevi Faydaları
10:00 Rahmet ve Bereket Ayı: Ramazan
15:00 Ahmet Özhan'ın Muzaffer Ozak İle Hatıraları
20:00 Beyazıt'ta Ramazan Geleneği
24:00 İlahilere Yansıyan Ramazan Nağmeleri
31:00 Ahmet Özhan'ın Ramazan Hatıraları
47:00 Ahmet Özhan'ın Türk Bestekar Sefer Dal İle Hatıraları
58:00 Ahmet Özhan'ın Ömer Tuğrul İnançer İle Hatıraları
01:09:00 Bir Derviş Ramazanı Nasıl Yaşar?
01:19:00 Ramazanda İtikafa Girmek Neden Önemli?
01:31:00 Kadir Gecesi'nin Manası ve Fazileti Nedir?