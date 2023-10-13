Orta Asya Bozkırında Bir Ülke: Kırgızistan | Enderun Sohbetleri
Bu bölümde Yazar Özer Ravanoğlu ile Kırgızistan ve Cengiz Aytmatov konuşuldu.
İsmail Güleç'in sunumuyla gerçekleşen Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Yazar Özer Ravanoğlu konuk oldu.
00:00 Enderun Sohbetleri
03:00 Orta Asya bozkırında bir ülke: Kırgızistan
10:00 Orta Asya'daki mimari eserlerin yapım süreçleri
20:00 Yiğitbaşı Murat ve Beş Arkadaşının hikayesi
40:00 Ahıska Türklerinin yaşadığı zorluklar
55:00 Kültür ve Sanatta Kırgızistan
01:21:00 Türk dünyasının ünlü yazarı: Cengiz Aytmatov