Anlayarak Hızlı Okuma ve Hafıza Teknikleri | Asıl Mesele
Bu bölüme Eğitimci - Yazar Ahmet Akay Azak konuk oldu.
Hızlı okuma teknikleri nelerdir? Hızlı okuma egzersizleri nasıl yapılmalıdır? Hızlı okuma ve teknikleri nasıl öğrenilir? Hızlı okumak için göz egzersizlerini nasıl yapılmalıyız? Hızlı okumak kişiye neler kazandırır?
Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 51. bölümü ile sizlerle...
Asıl Mesele'de bugün hızlı okuma ve anlama teknikleri konuşuldu.
Asıl Mesele'de Tahir İnan'ın konuğu Eğitimci - Yazar Ahmet Akay Azak oldu.
00:00 Asıl Mesele
02:00 Okumak... Ama Nasıl?
05:00 Hızlı okuma nasıl öğrenilir?
08:00 Hafızamızın sınırları
12:00 Okuma alışkanlıklarında hafızanın etkin kullanımı
15:00 Anlayarak hızlı okuma teknikleri
21:00 Anlayarak hızlı okuma ve hafıza teknikleri
27:00 Hızlı okuma teknikleri okura neler kazandırır?
48:00 Hızlı okuma nedir? Faydaları nelerdir?
01:18:00 Okuma tür ve teknikleri nelerdir?