Anlayarak Hızlı Okuma ve Hafıza Teknikleri | Asıl Mesele

Bu bölüme Eğitimci - Yazar Ahmet Akay Azak konuk oldu.

Hızlı okuma teknikleri nelerdir? Hızlı okuma egzersizleri nasıl yapılmalıdır? Hızlı okuma ve teknikleri nasıl öğrenilir? Hızlı okumak için göz egzersizlerini nasıl yapılmalıyız? Hızlı okumak kişiye neler kazandırır?

Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 51. bölümü ile sizlerle...

Asıl Mesele'de bugün hızlı okuma ve anlama teknikleri konuşuldu.

Asıl Mesele'de Tahir İnan'ın konuğu Eğitimci - Yazar Ahmet Akay Azak oldu.

00:00 Asıl Mesele

02:00 Okumak... Ama Nasıl?

05:00 Hızlı okuma nasıl öğrenilir?

08:00 Hafızamızın sınırları

12:00 Okuma alışkanlıklarında hafızanın etkin kullanımı

15:00 Anlayarak hızlı okuma teknikleri

21:00 Anlayarak hızlı okuma ve hafıza teknikleri

27:00 Hızlı okuma teknikleri okura neler kazandırır?

48:00 Hızlı okuma nedir? Faydaları nelerdir?

01:18:00 Okuma tür ve teknikleri nelerdir?