Toplumsal Dönüşümlerde Kadının Rolü | Asıl Mesele
"Kadın Meselesi" neden daima tartışma konusu olmuştur?
Kadının toplumdaki rolü nedir? Cumhuriyet döneminde kadın yazarların etkileri nelerdir? Halide Edip Adıvar'ın romanlarında kadın profili nasıl işleniyor? İnsan kadın, kadın insani ayrımı ne ifade ediyor? Samiha Ayverdi'nin romanlarında kadın profili nasıl işleniyor? "Kadın Meselesi" neden daima tartışma konusu olmuştur?
Asıl Mesele'de bu hafta da "Kadının Toplumdaki Rolü" konuşuldu. Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu Akademisyen Dr. Sevim Zehra Can Kaya oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 66. bölümü ile sizlerle...
00:00 Asıl Mesele
03:00 Toplumsal dönüşümlerde kadının rolü
06:30 Kadının toplumdaki rolü
10:30 Cumhuriyet döneminde kadın yazarların etkileri
13:20 İdealize edilmiş kadın portreleri
15:30 Halide Edip Adıvar'ın romanlarında kadın profili
20:00 İnsan kadın, kadın insani ayrımı ne ifade ediyor?
31:00 Halide Edip Adıvar'ın romanlarında kadın profili
43:00 Cumhuriyet döneminde kadın
51:00 Samiha Ayverdi'nin Romanlarında Kadın Profili
01:16:00 "Kadın Meselesi" Neden Daima Tartışma Konusu Olmuştur?
01:22:00 Tanzimat'tan bugüne kadına biçilmiş rolle