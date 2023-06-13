Toplumsal Dönüşümlerde Kadının Rolü | Asıl Mesele

"Kadın Meselesi" neden daima tartışma konusu olmuştur?

Kadının toplumdaki rolü nedir? Cumhuriyet döneminde kadın yazarların etkileri nelerdir? Halide Edip Adıvar'ın romanlarında kadın profili nasıl işleniyor? İnsan kadın, kadın insani ayrımı ne ifade ediyor? Samiha Ayverdi'nin romanlarında kadın profili nasıl işleniyor? "Kadın Meselesi" neden daima tartışma konusu olmuştur?

Asıl Mesele'de bu hafta da "Kadının Toplumdaki Rolü" konuşuldu. Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu Akademisyen Dr. Sevim Zehra Can Kaya oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 66. bölümü ile sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

03:00 Toplumsal dönüşümlerde kadının rolü

06:30 Kadının toplumdaki rolü

10:30 Cumhuriyet döneminde kadın yazarların etkileri

13:20 İdealize edilmiş kadın portreleri

15:30 Halide Edip Adıvar'ın romanlarında kadın profili

20:00 İnsan kadın, kadın insani ayrımı ne ifade ediyor?

31:00 Halide Edip Adıvar'ın romanlarında kadın profili

43:00 Cumhuriyet döneminde kadın

51:00 Samiha Ayverdi'nin Romanlarında Kadın Profili

01:16:00 "Kadın Meselesi" Neden Daima Tartışma Konusu Olmuştur?

01:22:00 Tanzimat'tan bugüne kadına biçilmiş rolle