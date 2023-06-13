Üç Büyük Şair Üç Büyük Mesele | Asıl Mesele

Şairden Öte: Mehmet Akif, Necip Fazıl, Sezai Karakoç...

Tahir İnan'ın sunumuyla gerçekleştirilen Asıl Mesele 33. bölümü ile sizlerle... Asıl Mesele'ye bugün Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Öğretim Üyesi Dr. Mesut Koçak konuk oldu. Asıl Mesele'de bugün konuşulan konular şöyle:

00:00 Şairden Öte: Mehmet Akif, Necip Fazıl, Sezai Karakoç

02:40 Dr. Mesut Koçak

04:00 Üç Büyük Şair Üç Büyük Mesele

15:00 Mehmet Akif Asım'ın Nesli'nde Ne Anlatma İstedi?

25:00 Üç Büyük şairinde İslamiyet'e bakışı aynı mı?

30:00 Bir İslam Şairi: Mehmet Akif Ersoy

35:00 Bir Sanatçının Bir Eserinden Anlaşılması Mümkün mü?

45:00 Milli Şair unvanı resmi olarak verilebilir mi?

01:03:00 Dr. Mesut Koçak

01:08:00 Üç Büyük Şairin Uygarlık Düşüncesi

01:15:00 Üç Büyük Şairin Medeniyet Düşüncesi

01:25:00 Üç Büyük Şairde Tarih Olgusu Nasıldı?

01:39:00 Dr. Mesut Koçak

01:42:00 İsitklal Marşı'nın Yeniden Yazılması Meselesi