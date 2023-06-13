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Sinema ve Sosyal Medya | Asıl Mesele 13 Haziran 2023 05:06
Tarihi Kalıntıları Doğru Okumak | Asıl Mesele 13 Haziran 2023 05:06
Metaverse evrenin psikolojik boyutu | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Metaverse | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Hayır Yolda Sebat Etmek | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Fotoğrafların Dili | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Kuzey ışıkları | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
İslam İktisat Anlayışına Kalkınma Modeli | Asıl Mesele 13 Haziran 2023 05:06
Gelecek ve Uzay | Asıl Mesele 13 Haziran 2023 05:06
İslam'ın Ekonomiye Bakışı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Çocuk Edebiyatı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Toplumlar ve Mitolojik Yansımaları | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Ülkemizdeki Sanat Anlayışı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Anlayarak Hızlı Okuma | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Bir Düşünce Adamı Olarak Aliya | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Geometrik Desenlerin Anlamı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Bizim Coğrafyamız ve Anavatan | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Türkiye'de Felsefeye Yaklaşım | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Meslekler ve Toplumdaki İtibarları | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Müziğimizin Tarihi Serüveni | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
İnsanları Tanıma Sanatı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Etik ve Ahlak Arasında İnsan | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Değişen Toplum | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Mimar Sinan | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Bilinmeyen İran | Asıl Mesele 13 Haziran 2023 09:06
Teknoloji, Değişen Dünya ve Gençlik | Asıl Mesele 13 Haziran 2023 12:06
İstanbul'un Kaybolan Tarihi | Asıl Mesele 12 Haziran 2023 04:06
Türk-İslam Sosyolojisi | Asıl Mesele 12 Haziran 2023 03:06
Türkiye'nin Televizyon Tarihi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Beyin ve Ruh İlişkisi | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
Üç Büyük Şair Üç Büyük Mesele | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
Koleksiyonerlik Üzerine | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
İklim Değişikliği ve Küresel Isınma | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
Balkanların Önemine Dair | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
Fizik Bilimine Dair | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 10:06
Din ve Bilim İlişkisi | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 10:06
Suyun Geleceği | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 10:06
Gıda İsrafı ve Tüketim Çılgınlığı | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 10:06
Allah'a Yakın Olma Çabası: Kurban | Asıl Mesele 12 Haziran 2023 01:06
İslam'ın Beş Şartından: Hac | Asıl Mesele 13 Haziran 2023 07:06
Binlerce Yıllık Bir Gelenek: Aromaterapi | Asıl Mesele 12 Haziran 2023 03:06
15 Temmuz Destanı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 06:06
İbrahim Hakkı Hazretleri ve Marifetname | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
Astronominin Bilim Dünyasındaki Yeri | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Eserleri İle Çağları Aşan Deha: Mimar Sinan | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Dil ve Kültür İlişkisi | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 12:06
Türk Edebiyatında Batılılaşma | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Medeniyetin İnşasında Bilim ve Sanat | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Evliya Çelebi ve Seyahatname | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Salgınlar Tarihi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
İslam'da Vakıf Kültürü | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Edebi Dil ve Günümüz Türkçesi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Robotik ve Yapay Zeka | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Türkiye'nin Deprem Gerçeği | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Gençlik ve Gelecek Kavramları | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Birlik, Beraberlik ve Hoşgörü | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Dijital Dünyada Sosyal ve Kültürel Hayat | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Mescid-i Aksa ve Kudüs | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Siyasi ve İtikadi Mezhepler | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Mezhepler Tarihi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Helal Kazancın Önemi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Tevhid, Adalet, Muhabbet | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06

Üç Büyük Şair Üç Büyük Mesele | Asıl Mesele

Şairden Öte: Mehmet Akif, Necip Fazıl, Sezai Karakoç...

Tahir İnan'ın sunumuyla gerçekleştirilen Asıl Mesele 33. bölümü ile sizlerle... Asıl Mesele'ye bugün Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Öğretim Üyesi Dr. Mesut Koçak konuk oldu. Asıl Mesele'de bugün konuşulan konular şöyle:

00:00 Şairden Öte: Mehmet Akif, Necip Fazıl, Sezai Karakoç

02:40 Dr. Mesut Koçak

04:00 Üç Büyük Şair Üç Büyük Mesele

15:00 Mehmet Akif Asım'ın Nesli'nde Ne Anlatma İstedi?

25:00 Üç Büyük şairinde İslamiyet'e bakışı aynı mı?

30:00 Bir İslam Şairi: Mehmet Akif Ersoy

35:00 Bir Sanatçının Bir Eserinden Anlaşılması Mümkün mü?

45:00 Milli Şair unvanı resmi olarak verilebilir mi?

01:03:00 Dr. Mesut Koçak

01:08:00 Üç Büyük Şairin Uygarlık Düşüncesi

01:15:00 Üç Büyük Şairin Medeniyet Düşüncesi

01:25:00 Üç Büyük Şairde Tarih Olgusu Nasıldı?

01:39:00 Dr. Mesut Koçak

01:42:00 İsitklal Marşı'nın Yeniden Yazılması Meselesi

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