Medine'nin Kardeş Şehri: İstanbul | Asıl Mesele

Asıl Mesele'nin bu bu bölümünde Öğretim Üyesi Süleyman Zeki Bağlan "Üç imparatorluğa başkentlik yapan şehir: İstanbul" konuşuldu.

Efsane ve gerçek arasında İstanbul'un kuruluş tarihi ne zaman? İstanbul'un değerleri ve simge eserleri nelerdir? Oryantalistlerin nasıl bir İstanbul algısına sahip? Asıl Mesele'de bu hafta "Üç imparatorluğa başkentlik yapan şehir: İstanbul" konuşuldu.

Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Süleyman Zeki Bağlan oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 69. bölümü ile sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

02:00 Üç imparatorluğa başkentlik yapan şehir: İstanbul

04:00 Medine'nin kardeş şehri: İstanbul

08:30 Efsane ve gerçek arasında İstanbul'un kuruluş tarihi

18:00 Tarihi, doğası ve dokusuyla İstanbul

25:00 Yakın tarihimiz ve İstanbul

27:30 İslam dünyasında İstanbul algısı

34:00 İstanbul'un değerleri ve simge eserleri

52:00 İstanbul'dan renkler, çizgiler ve sesler

57:00 Tarihten günümüze İstanbul Türkçesi

01:15:00 Oryantalistlerin İstanbul algısı

01:27:00 İstanbul'un değerleri ve simge eserleri