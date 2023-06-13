Medine'nin Kardeş Şehri: İstanbul | Asıl Mesele
Asıl Mesele'nin bu bu bölümünde Öğretim Üyesi Süleyman Zeki Bağlan "Üç imparatorluğa başkentlik yapan şehir: İstanbul" konuşuldu.
Efsane ve gerçek arasında İstanbul'un kuruluş tarihi ne zaman? İstanbul'un değerleri ve simge eserleri nelerdir? Oryantalistlerin nasıl bir İstanbul algısına sahip? Asıl Mesele'de bu hafta "Üç imparatorluğa başkentlik yapan şehir: İstanbul" konuşuldu.
Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Süleyman Zeki Bağlan oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 69. bölümü ile sizlerle...
00:00 Asıl Mesele
02:00 Üç imparatorluğa başkentlik yapan şehir: İstanbul
04:00 Medine'nin kardeş şehri: İstanbul
08:30 Efsane ve gerçek arasında İstanbul'un kuruluş tarihi
18:00 Tarihi, doğası ve dokusuyla İstanbul
25:00 Yakın tarihimiz ve İstanbul
27:30 İslam dünyasında İstanbul algısı
34:00 İstanbul'un değerleri ve simge eserleri
52:00 İstanbul'dan renkler, çizgiler ve sesler
57:00 Tarihten günümüze İstanbul Türkçesi
01:15:00 Oryantalistlerin İstanbul algısı
01:27:00 İstanbul'un değerleri ve simge eserleri