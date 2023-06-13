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Sinema ve Sosyal Medya | Asıl Mesele 13 Haziran 2023 05:06
Tarihi Kalıntıları Doğru Okumak | Asıl Mesele 13 Haziran 2023 05:06
Dilin Toplumsal Dönüşümdeki Rolü | Asıl Mesele 15 Haziran 2023 09:06
Medine'nin Kardeş Şehri: İstanbul | Asıl Mesele 15 Haziran 2023 09:06
Metaverse evrenin psikolojik boyutu | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Metaverse | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Hayır Yolda Sebat Etmek | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Fotoğrafların Dili | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Kuzey ışıkları | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
İslam İktisat Anlayışına Kalkınma Modeli | Asıl Mesele 13 Haziran 2023 05:06
Gelecek ve Uzay | Asıl Mesele 13 Haziran 2023 05:06
İslam'ın Ekonomiye Bakışı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Çocuk Edebiyatı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Toplumlar ve Mitolojik Yansımaları | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Ülkemizdeki Sanat Anlayışı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Anlayarak Hızlı Okuma | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Bir Düşünce Adamı Olarak Aliya | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Geometrik Desenlerin Anlamı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Bizim Coğrafyamız ve Anavatan | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Türkiye'de Felsefeye Yaklaşım | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Meslekler ve Toplumdaki İtibarları | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Müziğimizin Tarihi Serüveni | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
İnsanları Tanıma Sanatı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Etik ve Ahlak Arasında İnsan | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Değişen Toplum | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Mimar Sinan | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Bilinmeyen İran | Asıl Mesele 13 Haziran 2023 09:06
Teknoloji, Değişen Dünya ve Gençlik | Asıl Mesele 13 Haziran 2023 12:06
İstanbul'un Kaybolan Tarihi | Asıl Mesele 12 Haziran 2023 04:06
Türk-İslam Sosyolojisi | Asıl Mesele 12 Haziran 2023 03:06
Türkiye'nin Televizyon Tarihi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Beyin ve Ruh İlişkisi | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
Üç Büyük Şair Üç Büyük Mesele | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
Koleksiyonerlik Üzerine | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
İklim Değişikliği ve Küresel Isınma | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
Balkanların Önemine Dair | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
Fizik Bilimine Dair | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 10:06
Din ve Bilim İlişkisi | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 10:06
Suyun Geleceği | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 10:06
Gıda İsrafı ve Tüketim Çılgınlığı | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 10:06
Allah'a Yakın Olma Çabası: Kurban | Asıl Mesele 12 Haziran 2023 01:06
İslam'ın Beş Şartından: Hac | Asıl Mesele 13 Haziran 2023 07:06
Binlerce Yıllık Bir Gelenek: Aromaterapi | Asıl Mesele 12 Haziran 2023 03:06
15 Temmuz Destanı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 06:06
İbrahim Hakkı Hazretleri ve Marifetname | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
Astronominin Bilim Dünyasındaki Yeri | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Eserleri İle Çağları Aşan Deha: Mimar Sinan | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Dil ve Kültür İlişkisi | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 12:06
Türk Edebiyatında Batılılaşma | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Medeniyetin İnşasında Bilim ve Sanat | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Evliya Çelebi ve Seyahatname | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Salgınlar Tarihi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
İslam'da Vakıf Kültürü | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Edebi Dil ve Günümüz Türkçesi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Robotik ve Yapay Zeka | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Türkiye'nin Deprem Gerçeği | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Gençlik ve Gelecek Kavramları | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Birlik, Beraberlik ve Hoşgörü | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Dijital Dünyada Sosyal ve Kültürel Hayat | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Mescid-i Aksa ve Kudüs | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Siyasi ve İtikadi Mezhepler | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Mezhepler Tarihi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Helal Kazancın Önemi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Tevhid, Adalet, Muhabbet | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06

Medine'nin Kardeş Şehri: İstanbul | Asıl Mesele

Asıl Mesele'nin bu bu bölümünde Öğretim Üyesi Süleyman Zeki Bağlan "Üç imparatorluğa başkentlik yapan şehir: İstanbul" konuşuldu.

Efsane ve gerçek arasında İstanbul'un kuruluş tarihi ne zaman? İstanbul'un değerleri ve simge eserleri nelerdir? Oryantalistlerin nasıl bir İstanbul algısına sahip? Asıl Mesele'de bu hafta "Üç imparatorluğa başkentlik yapan şehir: İstanbul" konuşuldu.

Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Süleyman Zeki Bağlan oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 69. bölümü ile sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

02:00 Üç imparatorluğa başkentlik yapan şehir: İstanbul

04:00 Medine'nin kardeş şehri: İstanbul

08:30 Efsane ve gerçek arasında İstanbul'un kuruluş tarihi

18:00 Tarihi, doğası ve dokusuyla İstanbul

25:00 Yakın tarihimiz ve İstanbul

27:30 İslam dünyasında İstanbul algısı

34:00 İstanbul'un değerleri ve simge eserleri

52:00 İstanbul'dan renkler, çizgiler ve sesler

57:00 Tarihten günümüze İstanbul Türkçesi

01:15:00 Oryantalistlerin İstanbul algısı

01:27:00 İstanbul'un değerleri ve simge eserleri

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