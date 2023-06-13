Dijital Dünya ve Mahremiyet İhlali | Asıl Mesele

Bu bölüme Doç. Dr. Ali Murat Kırık oldu.

Dijital dünyada verilerin korunması nasıl sağlanıyor? Dijital dünyada mahremiyet ihlalinin önüne nasıl geçilir? Reel paranın sanal dünyaya aktarımı nasıl olacak? NFT nedir ve nasıl yapılır? Sanal dünyanın hukuksuzluğunun önüne geçilebilir mi?

Asıl Mesele'de bu hafta "Geleceğin Dünyası: Metaverse" konuşuldu. Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 63. bölümü ile sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

04:00 Geleceğin Dünyası: Metaverse

14:00 Dijital Dünyada Verilerin Korunması

17:00 Sosyal Medya ve "Dijital Emek" Kavramı

20:30 Dijital Dünya ve Mahremiyet İhlali

24:00 Kripto Para ve Merkeziyetsiz Yapılar

32:00 Fırsatları ve Tehditleriyle Sanal Dünya

46:00 Reel Paranın Sanal Dünyaya Aktarımı

51:00 NFT nedir ve nasıl yapılır?

57:00 Bilgi NFT'ye dönüştürülecek mi?

01:00:00 Sanal dünyanın hukuksuzluğunun önüne geçilebilir mi?

01:03:00 Metaverse evrende dokunma duyusu

01:08:00 Fırsatları ve Tehditleriyle Sanal Dünya