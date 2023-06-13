Dijital Dünya ve Mahremiyet İhlali | Asıl Mesele
Bu bölüme Doç. Dr. Ali Murat Kırık oldu.
Dijital dünyada verilerin korunması nasıl sağlanıyor? Dijital dünyada mahremiyet ihlalinin önüne nasıl geçilir? Reel paranın sanal dünyaya aktarımı nasıl olacak? NFT nedir ve nasıl yapılır? Sanal dünyanın hukuksuzluğunun önüne geçilebilir mi?
Asıl Mesele'de bu hafta "Geleceğin Dünyası: Metaverse" konuşuldu. Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 63. bölümü ile sizlerle...
00:00 Asıl Mesele
04:00 Geleceğin Dünyası: Metaverse
14:00 Dijital Dünyada Verilerin Korunması
17:00 Sosyal Medya ve "Dijital Emek" Kavramı
20:30 Dijital Dünya ve Mahremiyet İhlali
24:00 Kripto Para ve Merkeziyetsiz Yapılar
32:00 Fırsatları ve Tehditleriyle Sanal Dünya
46:00 Reel Paranın Sanal Dünyaya Aktarımı
51:00 NFT nedir ve nasıl yapılır?
57:00 Bilgi NFT'ye dönüştürülecek mi?
01:00:00 Sanal dünyanın hukuksuzluğunun önüne geçilebilir mi?
01:03:00 Metaverse evrende dokunma duyusu
01:08:00 Fırsatları ve Tehditleriyle Sanal Dünya