Kalkınma ve Sürdürülebilirlik | Asıl Mesele

Bu bölüme Prof. Dr. Bekir Kayacan konuk oldu.

Sürdürülebilir kalkınma neyi hedefler? Kalkınma ve sürdürülebilirlik ne demek? Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik ve sosyal boyutu nasıl olmalı? İnsani kalkınmışlık endeksi nedir? Sürdürülebilir kalkınmanın ana etmenleri nelerdir? Çevresel faktörlerin ekonomi ile ilişkisi nedir? Doğal kaynakların yapısı ve sınırları nelerdir? Asıl Mesele'de bu hafta da "Kalkınma ve Sürdürülebilirlik" konuşuldu.

Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu Prof. Dr. Bekir Kayacan oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 73. bölümü ile sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

03:00 Kalkınma ve sürdürülebilirlik ne demek?

10:00 Sürdürülebilir kalkınma neyi hedefler?

13:45 Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik ve sosyal boyutu

18:30 Sürdürülebilir kalkınmanın ölçüm araçları nelerdir?

21:00 İnsani kalkınmışlık endeksi nedir?

30:00 Kalkınmış bir ülkenin göstergesi nedir?

42:00 Sürdürülebilir kalkınmanın ana etmenleri

53:00 Çevresel faktörlerin ekonomi ile ilişkisi

56:00 Atık maddeler ve dönüşüm

01:03:00 Sürdürülebilir atık dönüşümü

01:16:00 Ormanların sürdürülebilirliği

01:21:00 Doğal kaynakların yapısı ve sınırları