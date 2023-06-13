Kalkınma ve Sürdürülebilirlik | Asıl Mesele
Bu bölüme Prof. Dr. Bekir Kayacan konuk oldu.
Sürdürülebilir kalkınma neyi hedefler? Kalkınma ve sürdürülebilirlik ne demek? Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik ve sosyal boyutu nasıl olmalı? İnsani kalkınmışlık endeksi nedir? Sürdürülebilir kalkınmanın ana etmenleri nelerdir? Çevresel faktörlerin ekonomi ile ilişkisi nedir? Doğal kaynakların yapısı ve sınırları nelerdir? Asıl Mesele'de bu hafta da "Kalkınma ve Sürdürülebilirlik" konuşuldu.
Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu Prof. Dr. Bekir Kayacan oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 73. bölümü ile sizlerle...
00:00 Asıl Mesele
03:00 Kalkınma ve sürdürülebilirlik ne demek?
10:00 Sürdürülebilir kalkınma neyi hedefler?
13:45 Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik ve sosyal boyutu
18:30 Sürdürülebilir kalkınmanın ölçüm araçları nelerdir?
21:00 İnsani kalkınmışlık endeksi nedir?
30:00 Kalkınmış bir ülkenin göstergesi nedir?
42:00 Sürdürülebilir kalkınmanın ana etmenleri
53:00 Çevresel faktörlerin ekonomi ile ilişkisi
56:00 Atık maddeler ve dönüşüm
01:03:00 Sürdürülebilir atık dönüşümü
01:16:00 Ormanların sürdürülebilirliği
01:21:00 Doğal kaynakların yapısı ve sınırları