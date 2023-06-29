Gezegenler ve Dünyamız | Asıl Mesele
Bu bölüme Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu ve Prof. Dr. Zeki Eker konuk oldu.
Büyük patlama nedir? Uzay kirliliği nedir ve nasıl oluşur? Kuzey ışıkları nasıl oluşur? Yapay atmosfer yapmak mümkün mü? Dünya gibi başka bir gezegende yaşam mümkün mü? Asıl Mesele'ye bu hafta İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu ve Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Eker konuk oldu.
Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Asıl Mesele
02:00 Gezegenler ve dünyamız
12:00 Büyük patlama nedir?
15:00 Uzay kirliliği nedir ve nasıl oluşur?
25:00 Göktaşı çarpışması
29:00 Evrenin doğası
39:00 Tillo Işık Hadisesi
48:00 Süpernova nedir?
53:00 Kuzey ışıkları nasıl oluşur?
56:00 Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Tillo Işık Hadisesi
01:01:00 Suyun Oluşumu ve Geleceği
01:07:00 Yapay atmosfer yapmak mümkün mü?
01:09:00 Dünya gibi başka bir gezegende yaşam mümkün mü?
01:11:00 Türkiye'nin Uzay Çalışmaları
01:23:00 Uzay teleskopları ve güneş kalkanları
01:26:00 Geçmişten günümüze uzay araştırmaları