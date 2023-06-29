VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Gezegenler ve Dünyamız | Asıl Mesele 29 Haziran 2023 | 59. Bölüm
Sinema ve Sosyal Medya | Asıl Mesele 13 Haziran 2023 | 75. Bölüm
Dünyadaki Su Miktarı ve Yönetimi | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 74. Bölüm
Kalkınma ve Sürdürülebilirlik | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 73. Bölüm
Ormanlarımız ve Geleceği | Asıl Mesele 27 Haziran 2023 | 72. Bölüm
Tarihi Kalıntıları Doğru Okumak | Asıl Mesele 13 Haziran 2023 | 71. Bölüm
Dilin Toplumsal Dönüşümdeki Rolü | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 70. Bölüm
Medine'nin Kardeş Şehri: İstanbul | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 69. Bölüm
Rus Kültür ve Düşüncesi | Asıl Mesele 27 Haziran 2023 | 68. Bölüm
Bilinçli Tüketici Olmanın Yolları | Asıl Mesele 28 Haziran 2023 | 67. Bölüm
Toplumsal Dönüşümlerde Kadının Rolü | Asıl Mesele 28 Haziran 2023 | 66. Bölüm
Helal Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri | Asıl Mesele 28 Haziran 2023 | 65. Bölüm
Metaverse Evrenin Psikolojik Boyutu | Asıl Mesele 28 Haziran 2023 | 64. Bölüm
Dijital Dünya ve Mahremiyet İhlali | Asıl Mesele 28 Haziran 2023 | 63. Bölüm
Hayır Yolda Sebat Etmek | Asıl Mesele 28 Haziran 2023 | 62. Bölüm
Sedef ve Sedefkarlık | Asıl Mesele 28 Haziran 2023 | 61. Bölüm
Fotoğrafların Dili | Asıl Mesele 28 Haziran 2023 | 60. Bölüm
İslam İktisat Anlayışına Kalkınma Modeli | Asıl Mesele 29 Haziran 2023 | 57. Bölüm
İslam'ın Ekonomiye Bakışı | Asıl Mesele 27 Haziran 2023 | 56. Bölüm
Çocuk Edebiyatı | Asıl Mesele 27 Haziran 2023 | 55. Bölüm
Mitoloji ve Edebiyat | Asıl Mesele 27 Haziran 2023 | 54. Bölüm
Medeniyetler Beşiği Anadolu ve Sanat | Asıl Mesele 26 Haziran 2023 | 53. Bölüm
Tarihi Okumak ve Anlamak | Asıl Mesele 26 Haziran 2023 | 52. Bölüm
Anlayarak Hızlı Okuma ve Hafıza Teknikleri | Asıl Mesele 26 Haziran 2023 | 51. Bölüm
Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç | Asıl Mesele 26 Haziran 2023 | 50. Bölüm
İslam Eserlerinde Geometrik Eserler | Asıl Meselesi 26 Haziran 2023 | 49. Bölüm
Bizim Coğrafyamız ve Anavatan | Asıl Mesele 26 Haziran 2023 | 48. Bölüm
Felsefeye Giriş | Asıl Mesele 26 Haziran 2023 | 47. Bölüm
Toplumsal Yapı ve Meslekler | Asıl Mesele 26 Haziran 2023 | 46. Bölüm
Müziğimizin Tarihi Serüveni | Asıl Mesele 25 Haziran 2023 | 45. Bölüm
İnsanları Tanıma Sanatı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 44. Bölüm
Etik ve Ahlak Arasında İnsan | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 43. Bölüm
Yazar Cihan Aktaş | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 42. Bölüm
Çağları Aşan Deha: Mimar Sinan | Asıl Mesele 26 Haziran 2023 | 41. Bölüm
Bilinmeyen İran | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Teknoloji, Değişen Dünya ve Gençlik | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 39. Bölüm
İstanbul'un Kaybolan Tarihi | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Türk-İslam Sosyolojisi | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Türkiye'nin Televizyon Tarihi | Asıl Mesele 25 Haziran 2023 | 36. Bölüm
Beyin ve Ruh İlişkisi | Asıl Mesele 17 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Üç Büyük Şair Üç Büyük Mesele | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Koleksiyonerlik Üzerine | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 32. Bölüm
İklim Değişikliği ve Küresel Isınma | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Balkanların Önemine Dair | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Fizik Bilimine Dair | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Din ve Bilim İlişkisi | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Suyun Geleceği | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Gıda İsrafı ve Tüketim Çılgınlığı | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Allah'a Yakın Olma Çabası: Kurban | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 25. Bölüm
İslam'ın Beş Şartından: Hac | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Binlerce Yıllık Bir Gelenek: Aromaterapi | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 23. Bölüm
15 Temmuz Destanı | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 22. Bölüm
İbrahim Hakkı Hazretleri ve Marifetname | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Astronominin Bilim Dünyasındaki Yeri | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Eserleri İle Çağları Aşan Deha: Mimar Sinan | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 19. Bölüm
Dil ve Kültür İlişkisi | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 18. Bölüm
Türk Edebiyatında Batılılaşma | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Medeniyetin İnşasında Bilim ve Sanat | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Evliya Çelebi ve Seyahatname | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 14. Bölüm
Salgınlar Tarihi | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 13. Bölüm
İslam'da Vakıf Kültürü | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 12. Bölüm
Edebi Dil ve Günümüz Türkçesi | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 11. Bölüm
Robotik ve Yapay Zeka | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Türkiye'nin Deprem Gerçeği | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Gençlik ve Gelecek Kavramları | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Birlik, Beraberlik ve Hoşgörü | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Dijital Dünyada Sosyal ve Kültürel Hayat | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Mescid-i Aksa ve Kudüs | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Siyasi ve İtikadi Mezhepler | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Mezhepler Tarihi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Helal Kazancın Önemi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Tevhid, Adalet, Muhabbet | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Gezegenler ve Dünyamız | Asıl Mesele

Bu bölüme Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu ve Prof. Dr. Zeki Eker konuk oldu.

Büyük patlama nedir? Uzay kirliliği nedir ve nasıl oluşur? Kuzey ışıkları nasıl oluşur? Yapay atmosfer yapmak mümkün mü? Dünya gibi başka bir gezegende yaşam mümkün mü? Asıl Mesele'ye bu hafta İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu ve Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Eker konuk oldu.

Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

02:00 Gezegenler ve dünyamız

12:00 Büyük patlama nedir?

15:00 Uzay kirliliği nedir ve nasıl oluşur?

25:00 Göktaşı çarpışması

29:00 Evrenin doğası

39:00 Tillo Işık Hadisesi

48:00 Süpernova nedir?

53:00 Kuzey ışıkları nasıl oluşur?

56:00 Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Tillo Işık Hadisesi

01:01:00 Suyun Oluşumu ve Geleceği

01:07:00 Yapay atmosfer yapmak mümkün mü?

01:09:00 Dünya gibi başka bir gezegende yaşam mümkün mü?

01:11:00 Türkiye'nin Uzay Çalışmaları

01:23:00 Uzay teleskopları ve güneş kalkanları

01:26:00 Geçmişten günümüze uzay araştırmaları

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Cuma Sohbeti
-->
Hayata Dokunmak
-->
Yüzler Ve İzler
-->
İslam Tarihi Sohbetleri
-->
Mürekkep Damlaları
-->
Sofra
-->
Kur'an-ı Kerim
-->
Mübarek Geceler
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı