Gezegenler ve Dünyamız | Asıl Mesele

Bu bölüme Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu ve Prof. Dr. Zeki Eker konuk oldu.

Büyük patlama nedir? Uzay kirliliği nedir ve nasıl oluşur? Kuzey ışıkları nasıl oluşur? Yapay atmosfer yapmak mümkün mü? Dünya gibi başka bir gezegende yaşam mümkün mü? Asıl Mesele'ye bu hafta İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu ve Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Eker konuk oldu.

Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

02:00 Gezegenler ve dünyamız

12:00 Büyük patlama nedir?

15:00 Uzay kirliliği nedir ve nasıl oluşur?

25:00 Göktaşı çarpışması

29:00 Evrenin doğası

39:00 Tillo Işık Hadisesi

48:00 Süpernova nedir?

53:00 Kuzey ışıkları nasıl oluşur?

56:00 Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Tillo Işık Hadisesi

01:01:00 Suyun Oluşumu ve Geleceği

01:07:00 Yapay atmosfer yapmak mümkün mü?

01:09:00 Dünya gibi başka bir gezegende yaşam mümkün mü?

01:11:00 Türkiye'nin Uzay Çalışmaları

01:23:00 Uzay teleskopları ve güneş kalkanları

01:26:00 Geçmişten günümüze uzay araştırmaları