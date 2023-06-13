Bilinçli Tüketici Olmanın Yolları | Asıl Mesele
Tüketici haklarının savunulmasında sosyal medyanın etkisi var mıdır?
Tüketici her zaman haklı mıdır? Tüketici örgütlerinin faaliyetleri nelerdir? Tüketicinin güveni neden sarsıldı? Tüketici haklarına dair bilinmesi gerekenler nelerdir? Bilinçli tüketici olmak neyi gerektirir? Tüketicinin dikkat etmesi gereken konular nelerdir? İnternet alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Asıl Mesele'de bu hafta da "Bilinçli Tüketicinin Olmanın Yolları" konuşuldu. Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 67. bölümü ile sizlerle...
00:00 Asıl Mesele
05:00 Vatandaşı mağdur eden kim?
09:00 Tüketici örgütlerinin faaliyetleri
11:15 Tüketicinin güveni neden sarsıldı?
16:00 Tüketici haklarına dair bilinmesi gerekenler
21:00 Bilinçli tüketici olmak
38:00 Tüketicinin dikkat etmesi gereken konular
01:03:00 Tüketici her zaman haklı mıdır?
01:08:00 Türkiye'de tüketim alışkanlıkları
01:13:00 İndirimlerin tüketici üzerindeki etkileri
01:19:00 Tüketici hakları ve hakem heyetleri
01:20:30 Hakem heyetlerine nasıl başvuracağız?
01:22:00 Tüketici haklarının savunulmasında sosyal medyanın etkisi
01:25:00 Tüketicilerin sıklıkla karşılaştığı problemler
01:33:00 İnternet alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler