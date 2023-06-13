Bilinçli Tüketici Olmanın Yolları | Asıl Mesele

Tüketici haklarının savunulmasında sosyal medyanın etkisi var mıdır?

Tüketici her zaman haklı mıdır? Tüketici örgütlerinin faaliyetleri nelerdir? Tüketicinin güveni neden sarsıldı? Tüketici haklarına dair bilinmesi gerekenler nelerdir? Bilinçli tüketici olmak neyi gerektirir? Tüketicinin dikkat etmesi gereken konular nelerdir? İnternet alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Asıl Mesele'de bu hafta da "Bilinçli Tüketicinin Olmanın Yolları" konuşuldu. Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 67. bölümü ile sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

05:00 Vatandaşı mağdur eden kim?

09:00 Tüketici örgütlerinin faaliyetleri

11:15 Tüketicinin güveni neden sarsıldı?

16:00 Tüketici haklarına dair bilinmesi gerekenler

21:00 Bilinçli tüketici olmak

38:00 Tüketicinin dikkat etmesi gereken konular

01:03:00 Tüketici her zaman haklı mıdır?

01:08:00 Türkiye'de tüketim alışkanlıkları

01:13:00 İndirimlerin tüketici üzerindeki etkileri

01:19:00 Tüketici hakları ve hakem heyetleri

01:20:30 Hakem heyetlerine nasıl başvuracağız?

01:22:00 Tüketici haklarının savunulmasında sosyal medyanın etkisi

01:25:00 Tüketicilerin sıklıkla karşılaştığı problemler

01:33:00 İnternet alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler