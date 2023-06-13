Türkiye'nin Televizyon Tarihi | Asıl Mesele
Bu bölüme Prof. Dr. Rıdvan Şentürk, Dr. Yalçın Lüleci ve Doç. Dr. Ali Murat Kırık konuk oldu.
Türkiye'de ilk televizyon yayını nerede yapıldı? TV, Radyoyu Etkilediği Gibi Sinemayı Etkiledi mi? TV Yayıncılığı Beraberinde Neleri Getirdi? Asıl Mesele'de bugün "Türkiye'nin Televizyon Tarihi" konuşuldu.
Asıl Mesele'ye bugün İTO Üniversitesi Prof. Dr. Rıdvan Şentürk, Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Yalçın Lüleci ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık konuk oldu.
00:00 Asıl Mesele
02:45 Türkiye'de ilk televizyon yayını nerede yapıldı?
08:15 Türkiye'nin Televizyon Tarihi
09:45 Sinema geldikten sonra ne değişti?
12:30 Prof. Dr. Rıdvan Şentürk
21:00 Türkiye Sinema Sınavını Nasıl Verdi?
23:30 TV, Radyoyu Etkilediği Gibi Sinemayı Etkiledi mi?
30:00 Türk İnsanı Televizyonu Nasıl Karşıladı?
36:00 Televizyon İle Değişen Kültürel Hayat
39:40 Türkiye'nin Televizyon Tarihi
42:30 Türkiye'de Televizyonculuğun Kırılma Noktası
45:30 TV Yayıncılığı Beraberinde Neleri Getirdi?
47:23 Doç. Dr. Ali Murat Kırık
01:07:30 Türkiye'nin Televizyon Tarihi - Telesafir
01:16:00 Türkiye'de Yayın İlkleri...
01:20:00 Doksanlı yıllarda televizyon özgür olabildi mi?
01:30:00 Televizyon ve Türk Aile Yapısı