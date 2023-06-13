Hayır Yolda Sebat Etmek | Asıl Mesele

Müslümanın hayır işlerinde tavrı nasıl olmalıdır?

Müslüman hangi değerlere sahip olmalı? "Merhamet Davası" nedir? Müslümanın hayır işlerinde tavrı nasıl olmalıdır? İslam kardeşliği deyince ne anlamalıyız? İyiliği yaymanın en etkin yolu nedir? Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu Yardım Gönüllüsü Fatih Elmalı oldu.

Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 62. bölümü ile sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

05:00 Müslüman hangi değerlere sahip olmalı?

13:00 Hayır Yolda Sebat Etmek

17:00 Ahlak menşeli hayat telakkisi

30:00 "Merhamet Davası" nedir?

36:00 Müslümanın hayır işlerinde tavrı nasıl olmalıdır?

47:00 İslam kardeşliği deyince ne anlamalıyız?

01:04:00 İslami bir ahlak olarak: Cömertlik

01:24:00 Cömertlik ve bereket ilişkisi

01:26:00 İslam coğrafyası ve kardeşlik

01:34:00 İyiliği yaymanın en etkin yolu nedir?