VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Üç Büyük Şair Üç Büyük Mesele | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
Metaverse evrenin psikolojik boyutu | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Metaverse | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Hayır Yolda Sebat Etmek | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Fotoğrafların Dili | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Kuzey ışıkları | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Gelecek ve Uzay | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
İslam İktisadı ve Finansı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
İslam'ın Ekonomiye Bakışı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Çocuk Edebiyatı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Toplumlar ve Mitolojik Yansımaları | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Ülkemizdeki Sanat Anlayışı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Anlayarak Hızlı Okuma | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Bir Düşünce Adamı Olarak Aliya | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Geometrik Desenlerin Anlamı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Bizim Coğrafyamız ve Anavatan | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Türkiye'de Felsefeye Yaklaşım | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Meslekler ve Toplumdaki İtibarları | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Müziğimizin Tarihi Serüveni | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
İnsanları Tanıma Sanatı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Etik ve Ahlak Arasında İnsan | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Değişen Toplum | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Mimar Sinan | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Bilinmeyen İran | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Teknoloji, Değişen Dünya ve Gençlik | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
İstanbul'un Kaybolan Tarihi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Şerif Mardin | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Türkiye'nin Televizyon Tarihi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Beyin ve Ruh İlişkisi | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
Koleksiyonerlik Üzerine | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
İklim Değişikliği ve Küresel Isınma | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
Balkanların Önemine Dair | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
Fizik Bilimine Dair | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 10:06
Din ve Bilim İlişkisi | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 10:06
Suyun Geleceği | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 10:06
Gıda İsrafı ve Tüketim Çılgınlığı | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 10:06
Allah'a Yakın Olma Çabası: Kurban | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 06:06
İslam'ın Beş Şartından: Hac | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
15 Temmuz Destanı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 06:06
İbrahim Hakkı Hazretleri ve Marifetname | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
Astronominin Bilim Dünyasındaki Yeri | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Eserleri İle Çağları Aşan Deha: Mimar Sinan | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Dil ve Kültür İlişkisi | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 12:06
Türk Edebiyatında Batılılaşma | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Medeniyetin İnşasında Bilim ve Sanat | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Evliya Çelebi ve Seyahatname | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Salgınlar Tarihi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
İslam'da Vakıf Kültürü | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Edebi Dil ve Günümüz Türkçesi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Robotik ve Yapay Zeka | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Türkiye'nin Deprem Gerçeği | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Gençlik ve Gelecek Kavramları | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Birlik, Beraberlik ve Hoşgörü | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Dijital Dünyada Sosyal ve Kültürel Hayat | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Mescid-i Aksa ve Kudüs | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Siyasi ve İtikadi Mezhepler | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Mezhepler Tarihi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Helal Kazancın Önemi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Tevhid, Adalet, Muhabbet | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06

İklim Değişikliği ve Küresel Isınma | Asıl Mesele

Bu bölüme Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Prof. Dr. Mustafa Avcı konuk oldu.

Küresel İklim Değişikliği nedir? İklim değişikliği ve küresel ısınma dünyayı nasıl etkiliyor? Küresel iklim değişikliğinin nedenleri nedenleri ve sonuçları nelerdir? İklim değişikliği dünyamızı nasıl etkiliyor? Küresel ısınmanın olası etkileri nelerdir? Küresel iklim değişikliğine yol açan etkenler nelerdir? Orman yangınlarının sebepleri nelerdir?

Bütün bu soruların cevabı Vav TV'de Asıl Mesele programında... Tahir İnan'ın sunumuyla 31. bölümüyle sizlerle...

Asıl Mesele'ye bugün Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Prof. Dr. Mustafa Avcı konuk oldu.

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