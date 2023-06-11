İklim Değişikliği ve Küresel Isınma | Asıl Mesele

Bu bölüme Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Prof. Dr. Mustafa Avcı konuk oldu.

Küresel İklim Değişikliği nedir? İklim değişikliği ve küresel ısınma dünyayı nasıl etkiliyor? Küresel iklim değişikliğinin nedenleri nedenleri ve sonuçları nelerdir? İklim değişikliği dünyamızı nasıl etkiliyor? Küresel ısınmanın olası etkileri nelerdir? Küresel iklim değişikliğine yol açan etkenler nelerdir? Orman yangınlarının sebepleri nelerdir?

Bütün bu soruların cevabı Vav TV'de Asıl Mesele programında... Tahir İnan'ın sunumuyla 31. bölümüyle sizlerle...

Asıl Mesele'ye bugün Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Prof. Dr. Mustafa Avcı konuk oldu.