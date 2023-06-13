Mitoloji ve Edebiyat | Asıl Mesele

Bu bölüme Doç. Dr. Dursun Ali Tökel konuk oldu.

Mitoloji nedir? Mitolojiler neden oluşur? Mitoloji deyince ilk akla gelen neden Yunan mitolojisidir? Mitolojilerin günlük yaşamımızdaki yeri nedir?

Asıl Mesele'ye bu hafta Doç. Dr. Dursun Ali Tökel konuk oldu. Tahir İnan'ın sunduğu Asıl Mesele 54. bölümüyle sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

03:00 Mitoloji nedir?

11:00 Mitolojiler neden oluşur?

24:00 Mitoloji deyince ilk akla gelen neden Yunan mitolojisidir?

38:00 Türkler en çok hangi mitolojiden beslenmiştir?

44:00 Divan edebiyatında mitolojik kaynaklar nelerdir?

52:00 Mitolojilerin destanlardan ve efsanelerden farkı nedir?

01:05:00 Mitoloji ve edebiyat

01:22:00 Mitolojilerin günlük yaşamımızdaki yeri

01:25:00 Divan edebiyatında mitolojik kaynaklar nelerdir?

01:36:00 Halk edebiyatında mitolojik sayılar ve renkler

01:42:00 Toplumlar ve mitolojik yansımaları