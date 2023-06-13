Müziğimizin Tarihi Serüveni | Asıl Mesele

Müziğimizin Batı müziğinden ayrılan yönleri nelerdir?

Müzik ve musiki ayrı şeyler mi? Bizim müziğimiz nedir? Müzikte milliyetçilik doğru mu? Osmanlı sultanlarının musiki ile nasıl bir ilişkisi vardı? Evrensel müzik mümkün mü? Müzik bir tedavi yöntemi olabilir mi?

Asıl Mesele'de bugün "Müzik ve Musiki" konusu ele alındı.

Müzik ve musikiyi bizlere İTÜ Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Çetinkaya anlattı. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 45. bölümü ile sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

02:30 Müziğimizin Tarihi Serüveni

04:00 Müzik ve musiki ayrı şeyler mi?

07:30 Bizim müziğimiz nedir?

15:00 Müzik Tarihindeki Kırılmalar

20:00 Müzikte milliyetçilik doğru mu?

23:00 Müziğimizin Batı müziğinden ayrılan yönleri

26:00 Müzik ve matematik ilişkisi

30:00 Müzik üzerine çalışma yapmış Müslüman alimler

38:00 Evrensel müzik mümkün mü?

40:00 Evrensel müzik ilkelerini kim belirliyor?

52:00 Osmanlı sultanlarının musiki ile ilişkisi

01:00:00 Din ve müzik ilişkisi

01:20:00 Müzik bir tedavi yöntemi olabilir mi?

01:31:00 Günümüzde müzik algısı