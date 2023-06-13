Müziğimizin Tarihi Serüveni | Asıl Mesele
Müziğimizin Batı müziğinden ayrılan yönleri nelerdir?
Müzik ve musiki ayrı şeyler mi? Bizim müziğimiz nedir? Müzikte milliyetçilik doğru mu? Osmanlı sultanlarının musiki ile nasıl bir ilişkisi vardı? Evrensel müzik mümkün mü? Müzik bir tedavi yöntemi olabilir mi?
Asıl Mesele'de bugün "Müzik ve Musiki" konusu ele alındı.
Müzik ve musikiyi bizlere İTÜ Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Çetinkaya anlattı. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 45. bölümü ile sizlerle...
00:00 Asıl Mesele
02:30 Müziğimizin Tarihi Serüveni
04:00 Müzik ve musiki ayrı şeyler mi?
07:30 Bizim müziğimiz nedir?
15:00 Müzik Tarihindeki Kırılmalar
20:00 Müzikte milliyetçilik doğru mu?
23:00 Müziğimizin Batı müziğinden ayrılan yönleri
26:00 Müzik ve matematik ilişkisi
30:00 Müzik üzerine çalışma yapmış Müslüman alimler
38:00 Evrensel müzik mümkün mü?
40:00 Evrensel müzik ilkelerini kim belirliyor?
52:00 Osmanlı sultanlarının musiki ile ilişkisi
01:00:00 Din ve müzik ilişkisi
01:20:00 Müzik bir tedavi yöntemi olabilir mi?
01:31:00 Günümüzde müzik algısı