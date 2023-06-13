Toplumsal Yapı ve Meslekler | Asıl Mesele
Bu bölüme İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Lütfi Sunar konuk oldu.
Mesleklerin insanlar üzerindeki etkileri nelerdir? Meslekleri biz mi seçiyoruz toplumsal durumlar mı zorunlu kılıyor? Meslek seçimindeki sosyal faktörler nelerdir? Çalışmak insanlar için ne ifade ediyor?
Asıl Mesele programında bugün "Meslekler ve Toplumdaki İtibarları" konuşuldu.
Tahir İnan'ın sunduğu Asıl Mesele programına bugün İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Lütfi Sunar konuk oldu.
Asıl Mesele 46. bölümüyle sizlerle...
00:00 Asıl Mesele
03:30 Toplumsal yapı nasıl oluşuyor?
13:00 Mesleklerin insan üzerindeki etkileri
18:00 Meslekleri biz mi seçiyoruz toplumsal durumlar mı zorunlu kılıyor?
32:00 Meslek seçimindeki sosyal faktörler
33:00 Hizmet sektörü neden yükselişte?
01:03:00 En düşük itibarlı meslekler
01:25:00 Çalışmak insanlar için ne ifade ediyor?
01:31:00 İyi bir iş nasıl olmalı?
01:38:00 Türkiye'de toplumsal yapı ve meslekler