Toplumsal Yapı ve Meslekler | Asıl Mesele

Bu bölüme İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Lütfi Sunar konuk oldu.

Mesleklerin insanlar üzerindeki etkileri nelerdir? Meslekleri biz mi seçiyoruz toplumsal durumlar mı zorunlu kılıyor? Meslek seçimindeki sosyal faktörler nelerdir? Çalışmak insanlar için ne ifade ediyor?

Asıl Mesele programında bugün "Meslekler ve Toplumdaki İtibarları" konuşuldu.

Tahir İnan'ın sunduğu Asıl Mesele programına bugün İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Lütfi Sunar konuk oldu.

Asıl Mesele 46. bölümüyle sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

03:30 Toplumsal yapı nasıl oluşuyor?

13:00 Mesleklerin insan üzerindeki etkileri

18:00 Meslekleri biz mi seçiyoruz toplumsal durumlar mı zorunlu kılıyor?

32:00 Meslek seçimindeki sosyal faktörler

33:00 Hizmet sektörü neden yükselişte?

01:03:00 En düşük itibarlı meslekler

01:25:00 Çalışmak insanlar için ne ifade ediyor?

01:31:00 İyi bir iş nasıl olmalı?

01:38:00 Türkiye'de toplumsal yapı ve meslekler