Tarihi Kalıntıları Doğru Okumak | Asıl Mesele

Bu bölümde Yüksek Mimar Dr. Olcay Demir ile "Kültürel Mirasın Geleceğe Taşımanın Yolları" konuşuldu.

Çağdaş mimarinin kültürle uyumu nasıl gerçekleşir? Kültürel miras geleceğe nasıl taşınır? Kültürel mirası korumada gençlerin önemi nedir? Kültürel mirasın korunmasında restorasyonun önemi nedir? Restorasyonlar neden uzun sürer? UNESCO miras listesinde olmak neden önemli?

Asıl Mesele'de bu hafta "Kültürel Mirasın Geleceğe Taşımanın Yolları " konuşuldu. Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu Yüksek Mimar Dr. Olcay Demir oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 71. bölümü ile sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

02:30 Tarihi kalıntıları doğru okumak

06:30 Kültürel mirası korumak

14:00 Çağdaş mimarinin kültürle uyumu

17:30 UNESCO miras listesinde olmak neden önemli?

21:15 UNESCO Dünya Miras Listesinde Bulunan Bölgelerimiz

24:15 UNESCO Miras Listesinde Olmanın Önemi

36:00 Kültürel miras geleceğe nasıl taşınır?

44:00 İstanbul'un çok kültürlü arka planı

47:30 Yüzlerce yıllık ayak izleri

51:00 Kültürel miras geleceğe nasıl taşınır?

01:00:00 Kültürel mirası korumada gençlerin önemi

01:05:00 Kültürel mirasın korunmasında restorasyonun önemi

01:17:00 İstanbul'un Sur Kapıları

01:25:00 İstanbul'un modern bir kent olmasında rol oynayan mimarlar

01:29:00 Restorasyonlar neden uzun sürer?