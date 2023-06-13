Tarihi Kalıntıları Doğru Okumak | Asıl Mesele
Bu bölümde Yüksek Mimar Dr. Olcay Demir ile "Kültürel Mirasın Geleceğe Taşımanın Yolları" konuşuldu.
Çağdaş mimarinin kültürle uyumu nasıl gerçekleşir? Kültürel miras geleceğe nasıl taşınır? Kültürel mirası korumada gençlerin önemi nedir? Kültürel mirasın korunmasında restorasyonun önemi nedir? Restorasyonlar neden uzun sürer? UNESCO miras listesinde olmak neden önemli?
Asıl Mesele'de bu hafta "Kültürel Mirasın Geleceğe Taşımanın Yolları " konuşuldu. Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu Yüksek Mimar Dr. Olcay Demir oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 71. bölümü ile sizlerle...
00:00 Asıl Mesele
02:30 Tarihi kalıntıları doğru okumak
06:30 Kültürel mirası korumak
14:00 Çağdaş mimarinin kültürle uyumu
17:30 UNESCO miras listesinde olmak neden önemli?
21:15 UNESCO Dünya Miras Listesinde Bulunan Bölgelerimiz
24:15 UNESCO Miras Listesinde Olmanın Önemi
36:00 Kültürel miras geleceğe nasıl taşınır?
44:00 İstanbul'un çok kültürlü arka planı
47:30 Yüzlerce yıllık ayak izleri
51:00 Kültürel miras geleceğe nasıl taşınır?
01:00:00 Kültürel mirası korumada gençlerin önemi
01:05:00 Kültürel mirasın korunmasında restorasyonun önemi
01:17:00 İstanbul'un Sur Kapıları
01:25:00 İstanbul'un modern bir kent olmasında rol oynayan mimarlar
01:29:00 Restorasyonlar neden uzun sürer?