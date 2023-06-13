Çocuk Edebiyatı | Asıl Mesele

Edebiyat metinlerinde kahraman nasıl oluşturulmalı?

Çocukların örnek aldığı kahramanları nasıl seçmeliyiz? Edebiyat metinlerinde kahraman nasıl oluşturulmalı? Türkiye'de vakıfların ilmi faaliyetleri nelerdir? Asıl Mesele'ye bu hafta Yazar Nehir Aydın Gökduman konuk oldu.

Programın ilk bölümüne konuk olan Nehir Aydın Gökduman, çocuk edebiyatı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Asıl Mesele'nin ikinci bölümüne ise İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy konuk oldu.

00:00 Asıl Mesele

02:00 Çocuk Edebiyatı

08:30 Çocuk Edebiyatı Nasıl Olmalı?

14:00 Çocukların örnek aldığı kahramanları nasıl seçmeliyiz?

17:00 Edebiyat metinlerinde kahraman nasıl oluşturulmalı?

28:00 Çocuk edebiyatı ve değerler

35:00 Dijital ortamda kitap okumak

01:24:00 Türkiye'de vakıfların ilmi faaliyetleri