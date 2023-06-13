Yazar Cihan Aktaş | Asıl Mesele

Bu bölümde Yazar Cihan Aktaş kendisine, yazarlığına ve düşünce dünyasına ait birçok fikrini anlattı.

Cihan Aktaş için yazmak ne anlama geliyor? Cihan Aktaş'ın mimarlıktan yazarlığa yolculuğu nasıl başladı? Şair ve Gece Kuşu kitabında Cihan Aktaş bizlere ne anlatıyor? Cihan Aktaş neden kitabında Esenler'i anlatıyor?

Cihan Aktaş'a dair daha fazlası Asıl Mesele'nin bugünkü bölümünde sizlerle... Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 42. bölümüyle sizlerle...

Asıl Mesele'ye bugün Cihan Aktaş konuk oldu. Asıl Mesele'de Yazar Cihan Aktaş kendisine, yazarlığına ve düşünce dünyasına ait birçok fikrini bizimle paylaştı.

00:00 Asıl Mesele

01:45 Cihan Aktaş için yazmak ne anlama geliyor?

04:15 Değişen dünya ile birlikte hikayeler ve öyküler de değişiyor mu?

08:00 Şair ve Gece Kuşu kitabında Cihan Aktaş bizlere ne anlatıyor?

18:45 Cihan Aktaş'ın Mimarlıktan Yazarlığa Yolculuğu Nasıl Başladı?

24:00 Edebi Eserlerde Hayal Dünyasının Sınırı Var mıdır?

26:00 Kendi Hikayelerimize Ne Kadar Aşinayız?

28:00 Okuyucu yazarı yönlendirir mi?

33:00 Esenler İlçesi Neden Bir Kitaba Konu Oldu?

46:00 Gelişen Dünya, Değişen Toplum, Dönüşen Hikayeler

01:03:00 Toplumsal Değişimler ve İran Edebiyatı

01:19:00 Göçün Toplumsal ve Mekansal Etkileri

01:34:00 Dijital Devrim Edebiyatımızı Nasıl Etkiledi?