Dünyadaki Su Miktarı ve Yönetimi | Asıl Mesele

Dünyadaki su kaynağını korumak için neler yapılmalı?

Çevre nedir? Çevre kirliliği nedir? Asit yağmurları ve etkileri nelerdir? Dünyadaki su miktarı ve yönetimi nasıl olmalı? Dünyadaki su kaynağını korumak için neler yapılmalı? Arıtılan su sağlığımız için uygun mu? Arıtılmış sular içme suyu olabilir mi?

Asıl Mesele'de bu hafta "Dünyadaki Su Miktarı ve Yönetimi" konuşuldu. Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu Prof. Dr. Eyüp Debik oldu.

Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 74. bölümü ile sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

03:00 Çevre nedir?

05:45 Çevre kirliliği nedir?

10:00 Asit yağmurları ve etkileri

15:00 Karbon ayak izleri nedir?

20:00 Dünyadaki su miktarı ve yönetimi

23:00 Dünyadaki su kaynağını korumak için neler yapılmalı?

28:00 Tarımda kullanılan suyun geri dönüşümü

33:00 Atık suların arıtılması ve geri kazanımı

42:00 Arıtılan su sağlığımız için uygun mu?

46:00 Atık su yönetimi

52:00 Atık suların arıtılması ve geri kazanımı

58:00 Arıtılmış sular içme suyu olabilir mi?

01:02:00 Küresel ısınmanın sebepleri: Katı atıklar

01:20:00 Plastik atık dönüşümü

01:26:00 Doğal kaynakların alternatifi var mı?