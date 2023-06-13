VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Sinema ve Sosyal Medya | Asıl Mesele 13 Haziran 2023 | 75. Bölüm
Dünyadaki Su Miktarı ve Yönetimi | Asıl Mesele 15 Haziran 2023 | 74. Bölüm
Kalkınma ve Sürdürülebilirlik | Asıl Mesele 15 Haziran 2023 | 73. Bölüm
Tarihi Kalıntıları Doğru Okumak | Asıl Mesele 13 Haziran 2023 | 71. Bölüm
Dilin Toplumsal Dönüşümdeki Rolü | Asıl Mesele 15 Haziran 2023 | 70. Bölüm
Medine'nin Kardeş Şehri: İstanbul | Asıl Mesele 15 Haziran 2023 | 69. Bölüm
Metaverse evrenin psikolojik boyutu | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 63. Bölüm
Metaverse | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 62. Bölüm
Hayır Yolda Sebat Etmek | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 61. Bölüm
Fotoğrafların Dili | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 60. Bölüm
Kuzey ışıkları | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 59. Bölüm
İslam İktisat Anlayışına Kalkınma Modeli | Asıl Mesele 13 Haziran 2023 | 58. Bölüm
Gelecek ve Uzay | Asıl Mesele 13 Haziran 2023 | 57. Bölüm
İslam'ın Ekonomiye Bakışı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 56. Bölüm
Çocuk Edebiyatı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 55. Bölüm
Toplumlar ve Mitolojik Yansımaları | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 54. Bölüm
Ülkemizdeki Sanat Anlayışı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 53. Bölüm
Anlayarak Hızlı Okuma | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 51. Bölüm
Bir Düşünce Adamı Olarak Aliya | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 50. Bölüm
Geometrik Desenlerin Anlamı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 49. Bölüm
Bizim Coğrafyamız ve Anavatan | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 48. Bölüm
Türkiye'de Felsefeye Yaklaşım | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 47. Bölüm
Meslekler ve Toplumdaki İtibarları | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 46. Bölüm
Müziğimizin Tarihi Serüveni | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 45. Bölüm
İnsanları Tanıma Sanatı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 44. Bölüm
Etik ve Ahlak Arasında İnsan | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 43. Bölüm
Değişen Toplum | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 42. Bölüm
Mimar Sinan | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 41. Bölüm
Bilinmeyen İran | Asıl Mesele 13 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Teknoloji, Değişen Dünya ve Gençlik | Asıl Mesele 13 Haziran 2023 | 39. Bölüm
İstanbul'un Kaybolan Tarihi | Asıl Mesele 12 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Türk-İslam Sosyolojisi | Asıl Mesele 12 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Türkiye'nin Televizyon Tarihi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 36. Bölüm
Beyin ve Ruh İlişkisi | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Üç Büyük Şair Üç Büyük Mesele | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Koleksiyonerlik Üzerine | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 | 32. Bölüm
İklim Değişikliği ve Küresel Isınma | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Balkanların Önemine Dair | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Fizik Bilimine Dair | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Din ve Bilim İlişkisi | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Suyun Geleceği | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Gıda İsrafı ve Tüketim Çılgınlığı | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Allah'a Yakın Olma Çabası: Kurban | Asıl Mesele 12 Haziran 2023 | 25. Bölüm
İslam'ın Beş Şartından: Hac | Asıl Mesele 13 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Binlerce Yıllık Bir Gelenek: Aromaterapi | Asıl Mesele 12 Haziran 2023 | 23. Bölüm
15 Temmuz Destanı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 22. Bölüm
İbrahim Hakkı Hazretleri ve Marifetname | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Astronominin Bilim Dünyasındaki Yeri | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Eserleri İle Çağları Aşan Deha: Mimar Sinan | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 19. Bölüm
Dil ve Kültür İlişkisi | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 | 18. Bölüm
Türk Edebiyatında Batılılaşma | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Medeniyetin İnşasında Bilim ve Sanat | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Evliya Çelebi ve Seyahatname | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 14. Bölüm
Salgınlar Tarihi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 13. Bölüm
İslam'da Vakıf Kültürü | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 12. Bölüm
Edebi Dil ve Günümüz Türkçesi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 11. Bölüm
Robotik ve Yapay Zeka | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Türkiye'nin Deprem Gerçeği | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Gençlik ve Gelecek Kavramları | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Birlik, Beraberlik ve Hoşgörü | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Dijital Dünyada Sosyal ve Kültürel Hayat | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Mescid-i Aksa ve Kudüs | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Siyasi ve İtikadi Mezhepler | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Mezhepler Tarihi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Helal Kazancın Önemi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Tevhid, Adalet, Muhabbet | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Dünyadaki Su Miktarı ve Yönetimi | Asıl Mesele

Dünyadaki su kaynağını korumak için neler yapılmalı?

Çevre nedir? Çevre kirliliği nedir? Asit yağmurları ve etkileri nelerdir? Dünyadaki su miktarı ve yönetimi nasıl olmalı? Dünyadaki su kaynağını korumak için neler yapılmalı? Arıtılan su sağlığımız için uygun mu? Arıtılmış sular içme suyu olabilir mi?

Asıl Mesele'de bu hafta "Dünyadaki Su Miktarı ve Yönetimi" konuşuldu. Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu Prof. Dr. Eyüp Debik oldu.

Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 74. bölümü ile sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

03:00 Çevre nedir?

05:45 Çevre kirliliği nedir?

10:00 Asit yağmurları ve etkileri

15:00 Karbon ayak izleri nedir?

20:00 Dünyadaki su miktarı ve yönetimi

23:00 Dünyadaki su kaynağını korumak için neler yapılmalı?

28:00 Tarımda kullanılan suyun geri dönüşümü

33:00 Atık suların arıtılması ve geri kazanımı

42:00 Arıtılan su sağlığımız için uygun mu?

46:00 Atık su yönetimi

52:00 Atık suların arıtılması ve geri kazanımı

58:00 Arıtılmış sular içme suyu olabilir mi?

01:02:00 Küresel ısınmanın sebepleri: Katı atıklar

01:20:00 Plastik atık dönüşümü

01:26:00 Doğal kaynakların alternatifi var mı?

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