Felsefeye Giriş | Asıl Mesele

Felsefe metinlerini herkes anlayabilir mi?

Asıl Mesele'de bugün "Felsefe" konuşuldu. Felsefe bittiği için mi felsefe tarihi var? Felsefe geleneğimiz var mı? Her insan filozof olabilir mi? Birey kimdir ve sınırları nelerdir? Felsefe metinlerini herkes anlayabilir mi? Toplumun ahlaklanmasında filozofun rolü nedir?

Tahir İnan'ın sunduğu Asıl Mesele programına bugün felsefeyi konuşmak üzere İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Günenç konuk oldu. Asıl Mesele 47. bölümüyle sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

02:00 Türkiye'de Felsefeye Yaklaşım Nasıl?

24:00 Felsefe bittiği için mi felsefe tarihi var?

34:00 Felsefe geleneğimiz var mı?

42:00 Her insan filozof olabilir mi?

55:00 Birey kimdir ve sınırları nelerdir?

01:08:00 Felsefe metinlerini herkes anlayabilir mi?

01:14:00 Modernizmin geçmişle irtibatı nasıldır?

01:18:00 Benlik nedir?

01:30:00 Kavramların zamana göre değişimi

01:32:00 Toplumun ahlaklanmasında filozofun rolü