Medeniyetler Beşiği Anadolu ve Sanat | Asıl Mesele

Bu bölüme Ressam İlhami Atalay konuk oldu.

Ressam İlhami Atalay, Asıl Mesele'ye konuk oldu. Sanatta Batı merkeziyetçi anlayışın ülkemizdeki yansımalarının konuşulduğu Asıl Mesele'de Ressam İlhami Atalay, ülkemizdeki sanat anlayışına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Tahir İnan'ın sunumu, Ressam İlhami Atalay'ın katkılarıyla Asıl Mesele 53. bölümüyle sizlerle...

. 00:00 Asıl Mesele

02:00 Sanatta Batı Merkeziyetçiliği

07:00 Modern Sanatın Gelişimi

21:00 Medeniyetler Beşiği Anadolu ve Sanat

27:00 Artvin'den Berlin'e Uzanan Bir Sanat Yolculuğu

38:00 Türkiye'de Sanata ve Sanatçıya Bakış

47:00 Yaşam Tarzı Sanat Tarzlarına Ne Kadar Yansır?

51:00 Resimde İlham Kaynağının Önemi

01:08:00 Bir Ressam Gözünden Sanat ve Zanaat Ayrımı

01:12:00 Ressam Kendini Tek Bir Tarzla Sınırlandırmalı mı?

01:17:00 Akademideki Sanat Ne Kadar Bize Ait?