Medeniyetler Beşiği Anadolu ve Sanat | Asıl Mesele
Bu bölüme Ressam İlhami Atalay konuk oldu.
Ressam İlhami Atalay, Asıl Mesele'ye konuk oldu. Sanatta Batı merkeziyetçi anlayışın ülkemizdeki yansımalarının konuşulduğu Asıl Mesele'de Ressam İlhami Atalay, ülkemizdeki sanat anlayışına dair önemli açıklamalarda bulundu.
Tahir İnan'ın sunumu, Ressam İlhami Atalay'ın katkılarıyla Asıl Mesele 53. bölümüyle sizlerle...
. 00:00 Asıl Mesele
02:00 Sanatta Batı Merkeziyetçiliği
07:00 Modern Sanatın Gelişimi
21:00 Medeniyetler Beşiği Anadolu ve Sanat
27:00 Artvin'den Berlin'e Uzanan Bir Sanat Yolculuğu
38:00 Türkiye'de Sanata ve Sanatçıya Bakış
47:00 Yaşam Tarzı Sanat Tarzlarına Ne Kadar Yansır?
51:00 Resimde İlham Kaynağının Önemi
01:08:00 Bir Ressam Gözünden Sanat ve Zanaat Ayrımı
01:12:00 Ressam Kendini Tek Bir Tarzla Sınırlandırmalı mı?
01:17:00 Akademideki Sanat Ne Kadar Bize Ait?