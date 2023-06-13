Teknoloji, Değişen Dünya ve Gençlik | Asıl Mesele

Gençleri teknoloji konusunda nasıl bilinçlendirebiliriz?

Teknolojiyle beraber gençlik nereye doğru gidiyor? Değişen dünya ile birlikte günümüz gençlerin beklentileri nelerdir? Gençleri teknoloji konusunda nasıl bilinçlendirmeliyiz? İyi anne ve baba olmak çocuklarının her istediğini yerine getirmek mi?

Asıl Mesele programında bugün "Gençlik" konuşuldu. Asıl Mesele'nin bugünkü konuğu Yazar Sıtkı Aslanhan oldu.

00:00 Gençlerin Beklentileri Neler?

14:00 Teknoloji, Değişen Dünya ve Gençlik...

17:00 Gençlik Yıllarında Sorumluluk Alabilmek

20:00 Medeniyet Yolculuğunda Öncü Olan Gençler

28:00 Aile, Eğitim, İş Hayatında Başarı İçin Altın Kurallar

36:00 Çocuklar Üzerinde Kurulan Gelecek Planları

41:00 Gençleri teknoloji konusunda nasıl bilinçlendirebiliriz?

45:00 Çocukların mahremiyeti nasıl korunur?

01:04:00 Zorlukla mücadelede çözüm odaklı yaklaşımın önemi

01:15:00 Toplumun gençler üzerindeki sorumlulukları

01:45:00 Çocuk Yetiştirmede Anne ve Babanın Yüklendiği Roller