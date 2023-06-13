Sedef ve Sedefkarlık | Asıl Mesele

Bu bölümde Şevket Hakan Üç ile sedef sanatının tarihi gelişimi konuşuldu.

Sedef nedir? Sedef nereden çıkarılıyor? Sedef sanatının tarihi gelişimi nasıl başladı? Sedef nasıl işlenir? Sedef işçiliğinin metafizik boyutu nasıl gerçekleşiyor? Asıl Mesele'de bu hafta "Sedef ve Sedefkarlık" konuşuldu.

Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu Şevket Hakan Üç oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 61. bölümü ile sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

03:00 Sedef ve Sedefkarlık

07:00 Sedef nereden çıkarılıyor?

10:30 Bir sedefkarın yolculuğu

40:00 Sedef Sanatının Tarihi

45:00 Sedef Sanatının Tarihi Gelişimi

52:00 Sedef nasıl işlenir?

57:00 Zarafet, sabır ve emeğin sanatı sedefkarlık

01:05:00 Sedef işçiliğinin metafizik boyutu