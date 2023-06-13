Fotoğrafların Dili | Asıl Mesele

Bu bölüme Fotoğraf Sanatçısı Cemil Şahin konuk oldu.

Fotoğraf nedir? Osmanlı'dan günümüze fotoğrafın gelişimi nasıl oldu? Mimar Sinan'ın eserlerinin önemi nedir? Asıl Mesele'de bugün fotoğraf sanatı konuşuldu. Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu Fotoğraf Sanatçısı Cemil Şahin oldu.

Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 60. bölümü ile sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

03:00 Vav İle Lale eşitliği nedir?

09:00 Fotoğrafların Dili

25:00 Mimar Sinan eserlerinin önemi nedir?

53:00 Osmanlı'dan günümüze fotoğrafın gelişimi

01:20:00 Fotoğrafların Dili