Fotoğrafların Dili | Asıl Mesele
Bu bölüme Fotoğraf Sanatçısı Cemil Şahin konuk oldu.
Fotoğraf nedir? Osmanlı'dan günümüze fotoğrafın gelişimi nasıl oldu? Mimar Sinan'ın eserlerinin önemi nedir? Asıl Mesele'de bugün fotoğraf sanatı konuşuldu. Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu Fotoğraf Sanatçısı Cemil Şahin oldu.
Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 60. bölümü ile sizlerle...
00:00 Asıl Mesele
03:00 Vav İle Lale eşitliği nedir?
09:00 Fotoğrafların Dili
25:00 Mimar Sinan eserlerinin önemi nedir?
53:00 Osmanlı'dan günümüze fotoğrafın gelişimi
01:20:00 Fotoğrafların Dili