Sinema ve Sosyal Medya | Asıl Mesele

Dezenformasyonun önüne geçebilmek mümkün mü?

Sinema ve televizyonun topluma etkisi nedir? Toplum sinemayı nasıl karşıladı? Dini unsurların sinemadaki yeri nedir? Dijital dönüşüm ve etkileri nelerdir? Akıllı telefon olmadan yaşamak mümkün mü? Sosyal medya hangi amaçlara hizmet ediyor? Sosyal medyada sınır mümkün mü? Dezenformasyonun önüne geçebilmek mümkün mü?

Asıl Mesele'de bu hafta "Sinema ve Sosyal Medya " konuşuldu. Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu Doç. Dr. Ali Murat Kırık ve Doç. Dr. Yalçın Lüleci oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 75. bölümü ile sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

02:00 Sinema ve sosyal medya

07:45 Artı ve eksileriyle sosyal medya

10:00 Sinema ve televizyonun topluma etkisi

13:00 Sinemanın geçirdiği evreler

15:45 Toplum sinemayı nasıl karşıladı?

32:00 Geçmişten bugüne sinema

34:00 Geçmişten bugüne sinemanın gösterim serüveni

37:45 Dini unsurların sinemadaki yeri

54:00 Dijital dönüşüm ve etkileri

56:30 Akıllı telefon olmadan yaşamak mümkün mü?

59:00 Artı ve eksileriyle sosyal medya

01:04:00 Sosyal medyanın karanlık yüzü

01:05:30 Sosyal medyayla gelen meslek dalları

01:09:00 Sosyal medyanın törpülediği ahlaki değerler

01:12:00 Sosyal medya hangi amaçlara hizmet ediyor?

01:17:00 Sosyal medyada sınır mümkün mü?

01:27:00 Dezenformasyonun önüne geçebilmek mümkün mü?