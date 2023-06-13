Sinema ve Sosyal Medya | Asıl Mesele
Dezenformasyonun önüne geçebilmek mümkün mü?
Sinema ve televizyonun topluma etkisi nedir? Toplum sinemayı nasıl karşıladı? Dini unsurların sinemadaki yeri nedir? Dijital dönüşüm ve etkileri nelerdir? Akıllı telefon olmadan yaşamak mümkün mü? Sosyal medya hangi amaçlara hizmet ediyor? Sosyal medyada sınır mümkün mü? Dezenformasyonun önüne geçebilmek mümkün mü?
Asıl Mesele'de bu hafta "Sinema ve Sosyal Medya " konuşuldu. Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu Doç. Dr. Ali Murat Kırık ve Doç. Dr. Yalçın Lüleci oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 75. bölümü ile sizlerle...
00:00 Asıl Mesele
02:00 Sinema ve sosyal medya
07:45 Artı ve eksileriyle sosyal medya
10:00 Sinema ve televizyonun topluma etkisi
13:00 Sinemanın geçirdiği evreler
15:45 Toplum sinemayı nasıl karşıladı?
32:00 Geçmişten bugüne sinema
34:00 Geçmişten bugüne sinemanın gösterim serüveni
37:45 Dini unsurların sinemadaki yeri
54:00 Dijital dönüşüm ve etkileri
56:30 Akıllı telefon olmadan yaşamak mümkün mü?
59:00 Artı ve eksileriyle sosyal medya
01:04:00 Sosyal medyanın karanlık yüzü
01:05:30 Sosyal medyayla gelen meslek dalları
01:09:00 Sosyal medyanın törpülediği ahlaki değerler
01:12:00 Sosyal medya hangi amaçlara hizmet ediyor?
01:17:00 Sosyal medyada sınır mümkün mü?
01:27:00 Dezenformasyonun önüne geçebilmek mümkün mü?