İslam'ın Ekonomiye Bakışı | Asıl Mesele
Kapitalizm ve komünizmin ekonomi anlayışı karşısında İslam'ın tutumu nedir?
İslam'ın ekonomiye bakışı nasıl? İslam ekonomisi modern çağa ne öneriyor? Kapitalizm ve komünizmin önerdiği ekonomi anlayışı nedir? İslam iktisadı ticarete nasıl bakıyor? Ekonomik hayatın merkezinde ne var? İslam ekonomisindeki kırmızı çizgiler nedir?
Asıl Mesele'de Tahir İnan'ın bu haftaki konuğu Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 56. bölümüyle sizlerle...
00:00 Asıl Mesele
03:00 İslam'ın Ekonomiye Bakışı
05:00 İhtiyaç ve Ekonomi İlişkisi
11:00 İslam ekonomisi modern çağa ne öneriyor ?
17:00 Müslüman ülkelerin ekonomisi
22:45 Kapitalizm ve komünizmin ekonomi anlayışı
25:00 Kapitalizm ve komünizmin ekonomi anlayışı karşısında İslam'ın tutumu
28:00 İslam iktisadı ticarete nasıl bakıyor?
31:00 İslam'ın mülkiyete bakışı
36:00 İslam'da faiz ve ticaret
44:00 İslam ekonomisinin mülkiyete bakışı
48:00 Rasyonel insan mı? Güzel insan mı?
55:00 Ekonomik hayatın merkezinde ne var?
59:00 İslam ekonomisi modern çağa ne öneriyor?
01:07:00 Vakıf geleneği ve getirileri
01:18:00 Girişimcilik kültürü
01:30:00 Ekonomik hayatın merkezinde ne var?
01:37:00 İslam ekonomisindeki kırmızı çizgiler nedir?