İslam'ın Ekonomiye Bakışı | Asıl Mesele

Kapitalizm ve komünizmin ekonomi anlayışı karşısında İslam'ın tutumu nedir?

İslam'ın ekonomiye bakışı nasıl? İslam ekonomisi modern çağa ne öneriyor? Kapitalizm ve komünizmin önerdiği ekonomi anlayışı nedir? İslam iktisadı ticarete nasıl bakıyor? Ekonomik hayatın merkezinde ne var? İslam ekonomisindeki kırmızı çizgiler nedir?

Asıl Mesele'de Tahir İnan'ın bu haftaki konuğu Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 56. bölümüyle sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

03:00 İslam'ın Ekonomiye Bakışı

05:00 İhtiyaç ve Ekonomi İlişkisi

11:00 İslam ekonomisi modern çağa ne öneriyor ?

17:00 Müslüman ülkelerin ekonomisi

22:45 Kapitalizm ve komünizmin ekonomi anlayışı

25:00 Kapitalizm ve komünizmin ekonomi anlayışı karşısında İslam'ın tutumu

28:00 İslam iktisadı ticarete nasıl bakıyor?

31:00 İslam'ın mülkiyete bakışı

36:00 İslam'da faiz ve ticaret

44:00 İslam ekonomisinin mülkiyete bakışı

48:00 Rasyonel insan mı? Güzel insan mı?

55:00 Ekonomik hayatın merkezinde ne var?

59:00 İslam ekonomisi modern çağa ne öneriyor?

01:07:00 Vakıf geleneği ve getirileri

01:18:00 Girişimcilik kültürü

01:30:00 Ekonomik hayatın merkezinde ne var?

01:37:00 İslam ekonomisindeki kırmızı çizgiler nedir?