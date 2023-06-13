Helal Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri | Asıl Mesele
Bu bölüme Prof. Dr. Fatih Gültekin konuk oldu.
Yapay gıda nedir? Yapay et helal midir? Helal sertifikasının alınma koşulları nelerdir? E numaraları ne anlama geliyor? E 140 maddesi nedir ve nelerden elde edilir? Emülgatör nedir ve zararları nelerdir? Gıda kodlamalarında E numaraları ne anlama geliyor? Asıl Mesele'de bu hafta da " Yiyeceklerimizdeki Tehlike: Gıda Katkı Maddeleri " konuşuldu.
Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu Prof. Dr. Fatih Gültekin oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 65. bölümü ile sizlerle...
00:00 Asıl Mesele
02:00 Yiyeceklerimizdeki Tehlike: Gıda Katkı Maddeleri
05:30 Helal Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri
11:30 GDO: Genetiğiyle Oynanmış Gıdalar
19:00 Yapay gıda nedir?
29:00 Yapay et helal midir?
32:00 Helal sertifikasının alınma koşulları nelerdir?
38:00 E numaraları ne anlama geliyor?
40:00 E 140 maddesi nedir ve nelerden elde edilir?
46:00 Emülgatör nedir ve zararları nelerdir?
58:00 Gıda kodlamalarında E numaraları ne anlama geliyor?
01:04:00 Her katkı maddesi kanserojen mi?
01:26:00 Katkı maddelerinden jelatinin zararları neler?
01:39:00 Helal gıda ile ilgili telefon uygulamaları ve içerikleri