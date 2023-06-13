VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Sinema ve Sosyal Medya | Asıl Mesele 13 Haziran 2023 | 75. Bölüm
Dünyadaki Su Miktarı ve Yönetimi | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 74. Bölüm
Kalkınma ve Sürdürülebilirlik | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 73. Bölüm
Ormanlarımız ve Geleceği | Asıl Mesele 27 Haziran 2023 | 72. Bölüm
Tarihi Kalıntıları Doğru Okumak | Asıl Mesele 13 Haziran 2023 | 71. Bölüm
Dilin Toplumsal Dönüşümdeki Rolü | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 70. Bölüm
Medine'nin Kardeş Şehri: İstanbul | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 69. Bölüm
Rus Kültür ve Düşüncesi | Asıl Mesele 27 Haziran 2023 | 68. Bölüm
Bilinçli Tüketici Olmanın Yolları | Asıl Mesele 28 Haziran 2023 | 67. Bölüm
Toplumsal Dönüşümlerde Kadının Rolü | Asıl Mesele 28 Haziran 2023 | 66. Bölüm
Helal Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri | Asıl Mesele 28 Haziran 2023 | 65. Bölüm
Metaverse Evrenin Psikolojik Boyutu | Asıl Mesele 28 Haziran 2023 | 64. Bölüm
Dijital Dünya ve Mahremiyet İhlali | Asıl Mesele 28 Haziran 2023 | 63. Bölüm
Hayır Yolda Sebat Etmek | Asıl Mesele 28 Haziran 2023 | 62. Bölüm
Sedef ve Sedefkarlık | Asıl Mesele 28 Haziran 2023 | 61. Bölüm
Fotoğrafların Dili | Asıl Mesele 28 Haziran 2023 | 60. Bölüm
Kuzey ışıkları | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 59. Bölüm
İslam İktisat Anlayışına Kalkınma Modeli | Asıl Mesele 27 Haziran 2023 | 58. Bölüm
Gelecek ve Uzay | Asıl Mesele 13 Haziran 2023 | 57. Bölüm
İslam'ın Ekonomiye Bakışı | Asıl Mesele 27 Haziran 2023 | 56. Bölüm
Çocuk Edebiyatı | Asıl Mesele 27 Haziran 2023 | 55. Bölüm
Mitoloji ve Edebiyat | Asıl Mesele 27 Haziran 2023 | 54. Bölüm
Medeniyetler Beşiği Anadolu ve Sanat | Asıl Mesele 26 Haziran 2023 | 53. Bölüm
Tarihi Okumak ve Anlamak | Asıl Mesele 26 Haziran 2023 | 52. Bölüm
Anlayarak Hızlı Okuma ve Hafıza Teknikleri | Asıl Mesele 26 Haziran 2023 | 51. Bölüm
Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç | Asıl Mesele 26 Haziran 2023 | 50. Bölüm
İslam Eserlerinde Geometrik Eserler | Asıl Meselesi 26 Haziran 2023 | 49. Bölüm
Bizim Coğrafyamız ve Anavatan | Asıl Mesele 26 Haziran 2023 | 48. Bölüm
Felsefeye Giriş | Asıl Mesele 26 Haziran 2023 | 47. Bölüm
Toplumsal Yapı ve Meslekler | Asıl Mesele 26 Haziran 2023 | 46. Bölüm
Müziğimizin Tarihi Serüveni | Asıl Mesele 25 Haziran 2023 | 45. Bölüm
İnsanları Tanıma Sanatı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 44. Bölüm
Etik ve Ahlak Arasında İnsan | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 43. Bölüm
Yazar Cihan Aktaş | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 42. Bölüm
Çağları Aşan Deha: Mimar Sinan | Asıl Mesele 26 Haziran 2023 | 41. Bölüm
Bilinmeyen İran | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Teknoloji, Değişen Dünya ve Gençlik | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 39. Bölüm
İstanbul'un Kaybolan Tarihi | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Türk-İslam Sosyolojisi | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Türkiye'nin Televizyon Tarihi | Asıl Mesele 25 Haziran 2023 | 36. Bölüm
Beyin ve Ruh İlişkisi | Asıl Mesele 17 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Üç Büyük Şair Üç Büyük Mesele | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Koleksiyonerlik Üzerine | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 32. Bölüm
İklim Değişikliği ve Küresel Isınma | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Balkanların Önemine Dair | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Fizik Bilimine Dair | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Din ve Bilim İlişkisi | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Suyun Geleceği | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Gıda İsrafı ve Tüketim Çılgınlığı | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Allah'a Yakın Olma Çabası: Kurban | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 25. Bölüm
İslam'ın Beş Şartından: Hac | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Binlerce Yıllık Bir Gelenek: Aromaterapi | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 23. Bölüm
15 Temmuz Destanı | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 22. Bölüm
İbrahim Hakkı Hazretleri ve Marifetname | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Astronominin Bilim Dünyasındaki Yeri | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Eserleri İle Çağları Aşan Deha: Mimar Sinan | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 19. Bölüm
Dil ve Kültür İlişkisi | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 18. Bölüm
Türk Edebiyatında Batılılaşma | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Medeniyetin İnşasında Bilim ve Sanat | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Evliya Çelebi ve Seyahatname | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 14. Bölüm
Salgınlar Tarihi | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 13. Bölüm
İslam'da Vakıf Kültürü | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 12. Bölüm
Edebi Dil ve Günümüz Türkçesi | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 11. Bölüm
Robotik ve Yapay Zeka | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Türkiye'nin Deprem Gerçeği | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Gençlik ve Gelecek Kavramları | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Birlik, Beraberlik ve Hoşgörü | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Dijital Dünyada Sosyal ve Kültürel Hayat | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Mescid-i Aksa ve Kudüs | Asıl Mesele 16 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Siyasi ve İtikadi Mezhepler | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Mezhepler Tarihi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Helal Kazancın Önemi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Tevhid, Adalet, Muhabbet | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Helal Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri | Asıl Mesele

Bu bölüme Prof. Dr. Fatih Gültekin konuk oldu.

Yapay gıda nedir? Yapay et helal midir? Helal sertifikasının alınma koşulları nelerdir? E numaraları ne anlama geliyor? E 140 maddesi nedir ve nelerden elde edilir? Emülgatör nedir ve zararları nelerdir? Gıda kodlamalarında E numaraları ne anlama geliyor? Asıl Mesele'de bu hafta da " Yiyeceklerimizdeki Tehlike: Gıda Katkı Maddeleri " konuşuldu.

Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu Prof. Dr. Fatih Gültekin oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 65. bölümü ile sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

02:00 Yiyeceklerimizdeki Tehlike: Gıda Katkı Maddeleri

05:30 Helal Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri

11:30 GDO: Genetiğiyle Oynanmış Gıdalar

19:00 Yapay gıda nedir?

29:00 Yapay et helal midir?

32:00 Helal sertifikasının alınma koşulları nelerdir?

38:00 E numaraları ne anlama geliyor?

40:00 E 140 maddesi nedir ve nelerden elde edilir?

46:00 Emülgatör nedir ve zararları nelerdir?

58:00 Gıda kodlamalarında E numaraları ne anlama geliyor?

01:04:00 Her katkı maddesi kanserojen mi?

01:26:00 Katkı maddelerinden jelatinin zararları neler?

01:39:00 Helal gıda ile ilgili telefon uygulamaları ve içerikleri

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