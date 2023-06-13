Tarihi Okumak ve Anlamak | Asıl Mesele

Bu bölüme Dr. Savaş Şafak Barkçin konuk oldu.

Tahir İnan'ın sunduğu Asıl Mesele'ye Dr. Savaş Barkçin konuk oldu. Tarihe ve değerlere ne kadar sahip çıkıyoruz? Kendimizi mi kaybettik gücümüzü mü? Tarihimize ve kimliğimize ne kadar yabancılaştık? Kendimizi mi kaybettik gücümüzü mü?

Tahir İnan'ın sunduğu Asıl Mesele 52. bölümüyle sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

02:00 Tarihi Okumak ve Anlamak

05:00 Tarihe ve Değerlere Ne Kadar Sahip Çıkıyoruz ve Biz Kimiz?

14:00 Tarihe ve Değerlere Ne Kadar Sahip Çıkıyoruz?

21:00 Tarihimize ve Kimliğimize Ne Kadar Yabancılaştık?

33:00 Kendimizi mi kaybettik gücümüzü mü?

40:00 Gelenek ve Kendi Olmak

55:00 Tarihimize ve Kimliğimize Ne Kadar Yabancılaştık?

01:01:00 Mekan Kavramı ve Tarihi Şehrin Muhafazası

01:18:00 Kendimizi mi Kaybettik Gücümüzü mü?

01:26:00 Medeniyetin İzleri ve Yaşayan Osmanlı

01:38:00 Tarihe ve Geçmişe Yabancılaşmanın Etkileri