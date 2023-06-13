Çağları Aşan Deha: Mimar Sinan | Asıl Mesele

Bu bölüme Prof. Dr. Suphi Saatçi ve Prof. Dr. Hüsrev Subaşı'nın konuk olarak katıldı.

Asıl Mesele'de bugün eserleri ile çağları aşan deha Mimar Sinan ve eserleri konuşuldu. Mimar Sinan kimdir? Mimar Sinan devşirmemi idi? Mimar Sinan ve Kanuni Sultan Süleyman arasında nasıl bir ilişki vardı? Mimar Sinan kalfalık eseri Süleymaniye Cami'yi nasıl inşa etti? Osmanlı mimarisinin temel taşı Mimar Sinan'ın hayatına dair diğer ayrıntılar Asıl Mesele'de...

Prof. Dr. Suphi Saatçi ve Prof. Dr. Hüsrev Subaşı'nın konuk olarak katıldığı Asıl Mesele 41. bölümüyle sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

02:00 Eserleri İle Çağları Aşan Deha: Mimar Sinan

10:00 Mimar Sinan ve Eserlerine Dair...

18:00 Mimar Sinan'ın Kalfalık Eseri: Süleymaniye Camii

40:00 Prof. Dr. Hüsrev Subaşı

01:00:00 Osmanlı Mimarisinin Temel Taşı: Mimar Sinan

01:25:00 Süleymaniye'nin Anahtarı Neden Mimar Sinan'a Verildi?