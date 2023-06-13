Metaverse Evrenin Psikolojik Boyutu | Asıl Mesele

Dijital evren metaverse hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Metaverse bizlere neler kazandıracak? Metaverse evrenin psikolojik boyutu insanları nasıl etkiliyor? Dijital evren metaverse hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? Dijital evren sayesinde kazandığımız yeni alışkanlıklar nelerdir? Geleceğin teknolojisinde insanlığı neler bekliyor?

Asıl Mesele'de bu hafta da "Geleceğin Dünyası: Metaverse" konuşuldu. Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 63. bölümü ile sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

07:00 Yeni evren Metaverse'de yaşanan yeni gelişmeler

11:00 Metaverse evrenin psikolojik boyutu

13:00 Dijital evren: Metaverse

21:00 Dijital evren metaverse hakkında bilinmesi gerekenler

36:00 Dijital evrende güvenlik sorunu

41:00 Diijital evrendeki ticari meseleler

56:00 Dijital evren sayesinde kazandığımız yeni alışkanlıklar

01:00:00 Sanal Alem, gerçekte yapamadığımız şeylerin alternatif mekanı mı?

01:05:00 Dijital istihbarat ve güvenlik sorunsalı

01:13:00 Metaverse bizlere neler kazandıracak?

01:22:00 Geleceğin teknolojisinde insanlığı neler bekliyor?

01:33:00 Dijital dünya ve teknolojik gelişmeler

01:37:00 Sanal Dünyada "Gerçek" Alışveriş