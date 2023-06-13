Bizim Coğrafyamız ve Anavatan | Asıl Mesele

Bu bölüme Tarihçi / Yazar Yıldırım Ağanoğlu konuk oldu.

Osmanlı Rumeli'ye geldiğinde nasıl bir ortam vardı? Rumeli'de bizden geriye ne kaldı? Rumeli'den Anadolu'ya Türk göçleri nasıl gerçekleşti? Asıl Mesele'de bugün Osmanlı medeniyetinin ulaştığı topraklar ve anavatan konusu konuşuldu.

Tahir İnan'ın sunumu Tarihçi/Yazar Yıldırım Ağanoğlu'nun katkılarıyla Asıl Mesele 48. bölümüyle sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

18:00 Rumeli mi? Balkanlar mı?

29:00 Osmanlı Rumeli'ye Geldiğinde Nasıl Bir Ortam Vardı?

35:00 Tarihsel Süreçte Muhacir ve Göçmen

01:08:00 Anadolu ve Rumeli Tarihinde Göç Kavramı

01:17:00 Osmanlı'nın Son 40 Yılında Rumeli Türkleri ve Müslümanları

01:21:00 Osmanlı'nın Rumeli'deki Göç Stratejileri

01:25:00 Rumeli'den Anadolu'ya Türk Göçleri

01:38:00 Rumeli'de Bizden Geriye Ne Kaldı?

01:43:00 Tarihi Anlamak ve Kültürel Mirasa Sahip Çıkmak

01:52:00 Rumeli'de Bizden Geriye Ne Kaldı?