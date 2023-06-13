Bizim Coğrafyamız ve Anavatan | Asıl Mesele
Bu bölüme Tarihçi / Yazar Yıldırım Ağanoğlu konuk oldu.
Osmanlı Rumeli'ye geldiğinde nasıl bir ortam vardı? Rumeli'de bizden geriye ne kaldı? Rumeli'den Anadolu'ya Türk göçleri nasıl gerçekleşti? Asıl Mesele'de bugün Osmanlı medeniyetinin ulaştığı topraklar ve anavatan konusu konuşuldu.
Tahir İnan'ın sunumu Tarihçi/Yazar Yıldırım Ağanoğlu'nun katkılarıyla Asıl Mesele 48. bölümüyle sizlerle...
00:00 Asıl Mesele
18:00 Rumeli mi? Balkanlar mı?
29:00 Osmanlı Rumeli'ye Geldiğinde Nasıl Bir Ortam Vardı?
35:00 Tarihsel Süreçte Muhacir ve Göçmen
01:08:00 Anadolu ve Rumeli Tarihinde Göç Kavramı
01:17:00 Osmanlı'nın Son 40 Yılında Rumeli Türkleri ve Müslümanları
01:21:00 Osmanlı'nın Rumeli'deki Göç Stratejileri
01:25:00 Rumeli'den Anadolu'ya Türk Göçleri
01:38:00 Rumeli'de Bizden Geriye Ne Kaldı?
01:43:00 Tarihi Anlamak ve Kültürel Mirasa Sahip Çıkmak
01:52:00 Rumeli'de Bizden Geriye Ne Kaldı?